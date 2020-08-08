Маленький, але сильний: електричний Smart протягнув на тросі три пікапи

Автори YouTube-каналу "Вантажівки на трасі" опублікували відео, в якому вирішили перевірити тягові характеристики Smart EV. Спочатку електромобіль за допомогою троса тягав за собою пікапи по одному, а потім протягнув їх усі разом.

Для експерименту блогери взяли Smart EV третього покоління. Силова установка електромобіля була доопрацьована: її віддача досягла 90 кінських сил і 156 Нм крутного моменту. У суперники машині вибрали Jeep Gladiator, Chevrolet Silverado і величезний Ford F-250 Super Duty.

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За умовами експерименту, електромобілю потрібно було зрушити з місця і протягнути за собою пікапи з встановленими у нейтральне положення коробками передач. Першим протистояти "Смарту" відправився "Гладіатор". Мініатюрний електромобіль без особливих зусиль потягнув пікап за собою. Те ж саме Smart виконав з Chevrolet Silverado і навіть з Ford F-250 Super Duty, який додатково укомплектували вантажним модулем.

Найскладніше випробування чекало дводверний електрокар попереду. Блогери зв'язали за допомогою тросів усі три пікапи та з'єднали їх зі "Смартом". Хоч і не без зусиль, але він впорався з поставленим завданням. Автомобілю вдалося зрушити з місця усі три пікапи одночасно. Найлегший з них важив 2141 кілограм. А сумарно крихітний електромобіль потягнув приблизно 7500 кілограмів.

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