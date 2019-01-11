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Маленькі свинки стали героями кампейну Gucci

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Gucci показала капсульну колекцію - фото 1
Gucci показала капсульну колекцію

У капсульній колекції використані малюнки Волта Діснея.

Gucci випустили капсульну колекцію на честь нового року Свині.

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До неї увійшли речі з зображеннями символу року за китайським календарем. Серед зображень – трьох маленьких поросят, намальованих Волтом Діснеєм у 1933 році.

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Маленькі свинки стали героями кампейну Gucci - фото 300334

Маленькі свинки стали героями кампейну Gucci - фото 300335

Маленькі свинки стали героями кампейну Gucci - фото 300336

Маленькі свинки стали героями кампейну Gucci - фото 300337

Маленькі свинки стали героями кампейну Gucci - фото 300338

Автором знімків став фотограф Френк Лебон. На фотографіях моделі гуляють зі свинками Нью-Йорком і відпочивають за святковим столом. До колекції увійшли светри, кардигани, поло, шарфи та кросівки.

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Джерело: buro247
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