Маленькі свинки стали героями кампейну Gucci

У капсульній колекції використані малюнки Волта Діснея.

Gucci випустили капсульну колекцію на честь нового року Свині.

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До неї увійшли речі з зображеннями символу року за китайським календарем. Серед зображень – трьох маленьких поросят, намальованих Волтом Діснеєм у 1933 році.

Автором знімків став фотограф Френк Лебон. На фотографіях моделі гуляють зі свинками Нью-Йорком і відпочивають за святковим столом. До колекції увійшли светри, кардигани, поло, шарфи та кросівки.

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