Маленька гімнастка розсмішила мережу: кумедне відео

Це смішне відео набирає популярність на сайті Reddit. Головною героїнею ролика є маленька дівчинка, яка дуже сильно хоче стати гімнасткою.

Малятко практикує стрибок з висоти, однак приземлення виходить, м'яко кажучи, неідеальним. Але вона, як професійна спортсменка, пам'ятає, що найважливіше – це повернутися в стійку! І варто зазначити, що виходить це у дитини витончено і незабутньо.

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Ролик набрав більше 20 тисяч лайків за 16 годин. Оцініть і ви стрибок майбутньої зірки!

Коментатори залишилися в захваті від дій малятка. Одні почали порівнювати її з героями популярних фільмів, інші побачили в ній себе в різних життєвих ситуаціях: "Ахахха, я просто вмираю від виразу її обличчя в кінці!", "Це я на початку робочого тижня і в кінці! Лол", "Вона виглядає як головна героїня "Дуже дивних справ", яка бореться з Демогоргоном", "Я в захваті! Артистичність 80 lvl", "Це я! Кожен раз, коли виходжу з зони комфорту", "Я ставлю цьому стрибку 11 з 10!"

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