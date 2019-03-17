Маленька донька Роналду зворушила мережу: дивіться відео

Форвард туринського Ювентуса Кріштіану Роналду забрав додому м'яч, яким забив третій гол у ворота Атлетико. Донечка футболіста вподобала таку іграшку.

У повторній зустрічі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів "Стара Синьйора" розгромила "матрацників" з рахунком 3:0, а зірковий португалець оформив хет-трик.

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Наречена Роналду Джорджина Родрігес опублікувала в Instagram відео, на якому Алана, молодша донька пари, дивиться на те, як татко стукає м'ячем об підлогу. Потім Кріштіану дає дочці м'яч і вона біжить з ним бавитися.

"М'яч Ліги чемпіонів залишається у нас! Він став улюбленою іграшкою малюків і не зовсім малюків", – підписала кумедне відео Джорджина.

Роналду і Родрігес виховують чотирьох дітей. Алана – наймолодша, її Кріштіану народила Джорджина Родрігес.

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