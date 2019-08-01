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Максимум продуктивності: Samsung представила топовий планшет Galaxy Tab S6
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Компанія Samsung представила флагманський планшет Galaxy Tab S6. У порівнянні з попередником пристрій отримав низку кардинальних змін, включаючи потужний процесор від Qualcomm, сканер відбитків пальців в екрані, просунутий стилус у комплекті і покращений десктопний режим DeX.
Новий Galaxy Tab S6 виконаний у тонкому металевому корпусі рожевого, м'ятного або сірого кольору. Спереду розташувався 10,5-дюймовий Super AMOLED-дисплей з високою роздільною здатністю з тонкими рамками з усіх боків і вбудованим сканером відбитків пальців. Управляти пристроєм виробник пропонує за допомогою сенсорного екрану, але за допомогою оновленого стилуса S Pen.
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На зворотному боці планшета виробник передбачив невелике заглиблення для стилуса. Він кріпиться за допомогою магнітів. У такому положенні відбувається його зарядка. Як і в торішньому Galaxy Note9, аксесуар під'єднується за допомогою Bluetooth. Завдяки цьому можливості пера помітно розширилися: тепер планшетом можна керувати віддалено. Наприклад, робити фотографії, керувати відтворенням медіа і перемикати слайди під час презентації.
Galaxy Tab S6 позиціонується як пристрій не тільки для розваг, а й для роботи. Тому Samsung поліпшила фірмовий режим DeX, який можна швидко активувати натисканням спеціальної клавіші на фірмовій зовнішній клавіатурі (купується окремо). Остання, до слова, також оновилася й отримала повноцінний тачпад. До планшета можна під'єднати зовнішній монітор через роз'єм USB Type-C, щоб комфортніше працювати в десктопному режимі на великому екрані.
З цікавих особливостей пристрою варто відзначити подвійну основну камеру з додатковим ширококутним модулем з кутом огляду 123 градуси, наявність чотирьох динаміків з підтримкою технології Dolby Audio, налаштованих фахівцями AKG, і акумулятор на 7040 мАг із заявленими 15 годинами автономної роботи при перегляді відео. Стилус S Pen після 10 хвилин бездротової зарядки від планшета здатний пропрацювати до 10 годин.
Технічні характеристики планшета Samsung Galaxy Tab S6:
- Дисплей: 10,5", Super AMOLED, 2560 x 1600 пікселів, співвідношення сторін 16:10
- Процесор: Snapdragon 855 (1 x 2,84 ГГц + 3 х 2,41 ГГц + 4 x 1,78 ГГц), графіка Adreno 640
- Оперативна пам'ять: 6/8 ГБ
- Накопичувач: 128/256 ГБ, підтримка microSD до 512 ГБ
- Основна камера: подвійна, 13 + 5 (ширококутний об'єктив) Мп
- Фронтальна камера: 8 Мп
- Акумулятор: 7040 мАг, до 15 годин відтворення відео
- Інтерфейси: USB Type-C, Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 5.0, GPS
- Аудіо: чотири динаміки з налаштуванням AKG
- Безпека: сканер відбитків пальців в екрані
- ОС: Android 9 Pie з інтерфейсом One UI 1.5
- Вага: 420 г
В Україні придбати планшет можна буде за ціною від 27 999 гривень за базову версію з 128 ГБ вбудованої пам'яті. Продажі стартують 22 серпня.
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