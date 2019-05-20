Максимум потужності: розгін 1000-сильного гібрида Ferrari зняли на відео

Користувач YouTube Emanuele T. зняв на відео прототип нового гібрида Ferrari, який публіці покажуть у кінці цього місяця. Особливо автора ролика здивував розгін автомобіля.

Про нову модель Ferrari відомо небагато: вона стане найпотужнішим дорожнім автомобілем марки, а сумарна віддача її силової установки становитиме 1000 кінських сил. За непідтвердженою поки інформацією, гібридну надбудову отримає мотор V8 від суперкара 488 Pista.

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Зараз звання найпотужнішого дорожнього автомобіля Ferrari носить 963-сильний супергібрид LaFerrari, який оснащувався 6,3-літровим двигуном V12 (800 сил) і 163-сильним електромотором. Є версії і потужніші, але вони не можуть їздити звичайними дорогами. Це, наприклад, трековий Ferrari FXX-K Evo (1050 сил і 900 Нм моменту).

На жаль, на момент написання новини, відео з мережі видалили. Залишилися лише скріни, які, як то кажуть, не горять.

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