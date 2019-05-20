Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Гра престолів Володимир Зеленський ЗНО

Максимум потужності: розгін 1000-сильного гібрида Ferrari зняли на відео

  • 18
Автівку зняли під час випробувань - фото 1
Автівку зняли під час випробувань

Користувач YouTube Emanuele T. зняв на відео прототип нового гібрида Ferrari, який публіці покажуть у кінці цього місяця. Особливо автора ролика здивував розгін автомобіля.

Про нову модель Ferrari відомо небагато: вона стане найпотужнішим дорожнім автомобілем марки, а сумарна віддача її силової установки становитиме 1000 кінських сил. За непідтвердженою поки інформацією, гібридну надбудову отримає мотор V8 від суперкара 488 Pista.

І ще: Рекорд швидкості на піску спробують побити за допомогою Porsche 911

Зараз звання найпотужнішого дорожнього автомобіля Ferrari носить 963-сильний супергібрид LaFerrari, який оснащувався 6,3-літровим двигуном V12 (800 сил) і 163-сильним електромотором. Є версії і потужніші, але вони не можуть їздити звичайними дорогами. Це, наприклад, трековий Ferrari FXX-K Evo (1050 сил і 900 Нм моменту).

На жаль, на момент написання новини, відео з мережі видалили. Залишилися лише скріни, які, як то кажуть, не горять.

Максимум потужності: розгін 1000-сильного гібрида Ferrari зняли на відео - фото 328831

Читайте також: Ford відкликає 270 тисяч авто: у чому причина

Джерело: ferrarichat
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Дункан Лоуренс – Arcade​: текст і переклад пісні переможця Євробачення 2019
  • Вчора, 03:16
  • 403
"Pogadamy po polsku": бери участь у грі в ефірі радіо МАКСИМУМ та отримай за це подарунок
  • 15 квітня, 08:00
  • 507
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
  • 14 березня, 13:28
  • 1478573
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Транспорт