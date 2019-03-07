Максимум естетики: IKEA показала свою версію Камасутри

Ні для кого не є секретом той факт, що провокаційна сексуальна реклама – найкращий механізм продажі. IKEA використовує такий прийом уже не вперше.

Американська IKEA випустила каталог, який має назву IKEA Kåma Sutra. Його позиціюють, як "ультимативну інструкцію з задоволення у спальні".

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Кожна позиція повторює назви поз у Камасутрі, але на сторінках каталогу ви не побачите жодного оголеного тіла. Лише меблі та робота вашої уяви!

Назви лиш віддалено натякають на "настільну" (а ще кишенькову та "напідлогову") книги. Наприклад, Doggy Style передбачає спальню, де є ліжко для собак; Magic Inclination – простір з похиленою стелею та ліжком, яке відкидається під кутом для зберігання речей; а у просторі Widely Open – відкритий гардероб.

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