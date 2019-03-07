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8 березня Серіал Школа Серіал Кріпосна

Максимум естетики: IKEA показала свою версію Камасутри

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Дивіться Камасутру від IKEA - фото 1
Дивіться Камасутру від IKEA

Ні для кого не є секретом той факт, що провокаційна сексуальна реклама – найкращий механізм продажі. IKEA використовує такий прийом уже не вперше.

Американська IKEA випустила каталог, який має назву IKEA Kåma Sutra. Його позиціюють, як "ультимативну інструкцію з задоволення у спальні".

І ще: IKEA розробляє незвичайні фіранки

Кожна позиція повторює назви поз у Камасутрі, але на сторінках каталогу ви не побачите жодного оголеного тіла. Лише меблі та робота вашої уяви!

Максимум естетики: IKEA показала свою версію Камасутри - фото 312385

Максимум естетики: IKEA показала свою версію Камасутри - фото 312386

Максимум естетики: IKEA показала свою версію Камасутри - фото 312387

Максимум естетики: IKEA показала свою версію Камасутри - фото 312388

Максимум естетики: IKEA показала свою версію Камасутри - фото 312389

Назви лиш віддалено натякають на "настільну" (а ще кишенькову та "напідлогову") книги. Наприклад, Doggy Style передбачає спальню, де є ліжко для собак; Magic Inclination – простір з похиленою стелею та ліжком, яке відкидається під кутом для зберігання речей; а у просторі Widely Open – відкритий гардероб.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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