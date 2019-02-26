IKEA розробляє незвичайні фіранки

Інженери шведського гіганта IKEA впевнені, що скоро стане можливим зменшити кількість поширених забруднювачів повітря в приміщенні, використовуючи тільки фіранки. Особлива обробка поверхні дозволяє новій фіранці руйнувати забруднювачі повітря при контакті зі світлом.

Забруднення повітря є глобальною проблемою, особливо в мегаполісах. За даними ВООЗ, близько 90% людей у ​​всьому світі дихають забрудненим повітрям. Компанія IKEA вирішила зробити свій внесок в очищення повітря за допомогою фіранки GUNRID.

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Ми не тільки даємо людям можливість дихати кращим повітрям в домашніх умовах, ми сподіваємося, що GUNRID підвищить поінформованість людей про забруднення повітря в приміщеннях, надихне на зміни в поведінці, які сприяють створенню світу чистого повітря, – говорить Олена Пріпп-Ковач, керівник відділу сталого розвитку Inter IKEA Group.

Фіранки очищатимуть повітря

У цій фіранці використовується унікальна технологія, розроблена IKEA за останні роки спільно з університетами Європи і Азії. Робота такого елемента інтер’єру схожа на фотосинтез. Процес активується як зовнішнім, так і внутрішнім світлом.

Ніяких подробиць про роботу тканини, а також її ефективності компанія поки що не розголошує, але, ймовірно, магнітні частинки на поверхні тканини під впливом сонячного світла зможуть прискорити процес окислення органічних забруднювачів, в результаті чого повітря стане чистішим.

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