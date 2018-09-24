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Максимум драйву! Плейлист нових рок-треків тижня

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Плейлист нових рок-треків тижня - фото 1
Плейлист нових рок-треків тижня

Рок-гурти продовжують ділитися новими треками та кліпами, які не залишать вас байдужими. Радіо МАКСИМУМ зібрало плейлист свіжої рок-музики за новий тиждень вересня!

Нудьгуєте від попсових треків і шукаєте нову рок-музику? Зібрали для вас ідеальний плейлист для роботи і відпочинку зі свіжих альтернативних пісень, які вийшли нещодавно. Не оминули увагою і нові кліпи Disturbed, Crown The Empire, а також кавер на "I Love It - Kayne West & Lil Pump". Насолоджуйтесь:

Новинки попереднього тижня слухайте тут

Нові рок-треки тижня, слухайте онлайн:

Нові рок-треки тижня, список пісень:

  1. Crown The Empire - what i am (Official Music Video)
  2. Ice Nine Kills - A Grave Mistake (Official Music Video)
  3. Memphis May Fire - The Old Me
  4. Starset - Telepathic (Acoustic Version)
  5. Disturbed - A Reason To Fight [Official Music Video]
  6. Afterlife - Throat (Official Music Video)
  7. ROAM - The Rich Life Of A Poor Man (Official Music Video)
  8. Justin Courtney Pierre - "Shoulder The Weight"
  9. Joyce Manor - "Silly Games"
  10. WINDRUNNER - Rose (OFFICIAL MUSIC VIDEO)
  11. The Artificials - Love Always (OFFICIAL MUSIC VIDEO)
  12. Hollow Front - Backbone (OFFICIAL MUSIC VIDEO)
  13. The Comfort - Dissolve (OFFICIAL MUSIC VIDEO)
  14. TRIBULATION - Nightbound (OFFICIAL VIDEO)
  15. REWS - Can You Feel It? (Official Lyric Video)
  16. I Love It - Kayne West & Lil Pump (Fame On Fire Rock Cover) Trap Goes Punk
  17. 3 Doors Down - Kryptonite (Cover by Flight Paths)
  18. Osatia - We Care (Acoustic Music Video)

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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