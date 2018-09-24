Максимум драйву! Плейлист нових рок-треків тижня

Рок-гурти продовжують ділитися новими треками та кліпами, які не залишать вас байдужими. Радіо МАКСИМУМ зібрало плейлист свіжої рок-музики за новий тиждень вересня!

Нудьгуєте від попсових треків і шукаєте нову рок-музику? Зібрали для вас ідеальний плейлист для роботи і відпочинку зі свіжих альтернативних пісень, які вийшли нещодавно. Не оминули увагою і нові кліпи Disturbed, Crown The Empire, а також кавер на "I Love It - Kayne West & Lil Pump". Насолоджуйтесь:

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Нові рок-треки тижня, слухайте онлайн:

Нові рок-треки тижня, список пісень:

Crown The Empire - what i am (Official Music Video) Ice Nine Kills - A Grave Mistake (Official Music Video) Memphis May Fire - The Old Me Starset - Telepathic (Acoustic Version) Disturbed - A Reason To Fight [Official Music Video] Afterlife - Throat (Official Music Video) ROAM - The Rich Life Of A Poor Man (Official Music Video) Justin Courtney Pierre - "Shoulder The Weight" Joyce Manor - "Silly Games" WINDRUNNER - Rose (OFFICIAL MUSIC VIDEO) The Artificials - Love Always (OFFICIAL MUSIC VIDEO) Hollow Front - Backbone (OFFICIAL MUSIC VIDEO) The Comfort - Dissolve (OFFICIAL MUSIC VIDEO) TRIBULATION - Nightbound (OFFICIAL VIDEO) REWS - Can You Feel It? (Official Lyric Video) I Love It - Kayne West & Lil Pump (Fame On Fire Rock Cover) Trap Goes Punk 3 Doors Down - Kryptonite (Cover by Flight Paths) Osatia - We Care (Acoustic Music Video)

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