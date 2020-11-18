Максимально захищений: як вибрати смартфон для представників робітничих професій

Сьогодні без смартфона неможливо обійтись у жодній роботі. Але як вибрати гаджет людям робітничих професій? Тут важливо враховувати не лише тренди, а й чимало інших факторів, про які розповідаємо далі.

Хоч технічний прогрес і несеться з шаленою швидкістю, а тренди на смартфони змінюються, так само як і на одяг, але є базові речі, які потрібні у гаджетах представникам робітничих професій. Тут яскравий дизайн не гратиме вирішальну роль, зате варто звернути увагу на захищеність та витривалість смартфона. Тому розповідаємо, на що потрібно опиратись у виборі телефона.

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Міцність

Звісно ж, хотілося б говорити про те, що найпопулярніші гаджети у світі є справді міцними, але далеко не у всіх ситуаціях. А от для людей робітничих професій захист смартфону є особливо важливим, оскільки тут варто бути готовими і до падінь, і до не найбезпечніших умов. Тож потрібно зважати на те, з чого зроблено телефон, обирати якісний чохол та захисне скло. Також радимо звернути увагу на одразу захищені смартфони від Sigma Mobile, приміром, Sigma mobile X-TREME PQ20. Вони вже готові пройти з вами навіть найбільш нелегкі шляхи. Їм не страшні ні пил, ні занурення у воду, ні технічні пошкодження.

Нагадуємо, що Радіо МАКСИМУМ та Sigma Mobile щодня розігрують по одному пристрою. Не проґавте, акція триває до 20 листопада!

Sigma mobile X-TREME PQ20

Зручність

Дуже важливо, щоб телефон було комфортно тримати у руці і не перейматись, щоб через якийсь випадковий рух він може вислизнути з рук чи з кишень. Якщо ж вам до душі вже припав якийсь смартфон, але у вас немає можливості "помацати" його, то на допомогу приходять різні варіанти чохлів. Тут вже можна підбирати під себе не лише колір чи принт, а й матеріал, з якого зроблено чохол. Адже саме його ви й будете тримати та бачити майже весь час життя гаджета.

Витривалість

Якщо у вас нема можливості кілька хоча б раз на день бігти з телефоном до зарядки, то варто звертати увагу на витривалість батареї. Звісно ж, ніхто не скасовує power bank, але і його потрібно заряджати також. Тож краще не ігнорувати серед характеристик і цей пункт. Адже у якийсь незручний момент смартфон може просто розпрощатись з вами і залишити без комунікації.

Sigma mobile X-TREME PQ20

Доступність і якість

Треба бути чесними, що далеко всі можуть дозволити собі флагманські смартфони і далеко не всім потрібен функціонал, який пропонують їх виробники. До того ж, час життя таких гаджетів все одно коливається у межах кількох років, тому варто звертати увагу на співвідношення ціни та якості. Не зайвим буде ознайомитись з відгуками на смартфони, порівняти вартість, визначитись з важливими функціями. Це абсолютно нормальна практика, адже ви віддаєте гроші за товар, який має їм відповідати.

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