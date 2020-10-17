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Максим Рильський – У теплі дні збирання винограду: текст, аналіз та історія вірша
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Вірш "У теплі дні збирання винограду" авторства Максима Рильського – один з найкращих прикладів інтимно-філософської лірики. Дивіться відео, як потрібно декламувати цей вірш. Також до вашої уваги текст та аналіз поезії "У теплі дні збирання винограду".
Вірш "У теплі дні збирання винограду" зі збірки письменника Максима Рильського "Синя далечінь".
"У теплі дні збирання винограду" – це один з найвідоміших віршів Максима Рильського. Вірш розкриває перед читачем велику радість і повноту життя: першу зустріч з милою, зародження першого хмільного почуття. Весь світ навкруги надихає близькістю щастя. Поет прославляє почуття любові, якому надає античного колориту, естетично підносить його.
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Максим Рильський – У теплі дні збирання винограду. Текст вірша
У теплі дні збирання винограду
ЇЇ він стрів. На мулах нешвидких
Вона верталась із ясного саду,
Ясна, як сад, і радісна, як сміх.
І він спитав: – Яку б найти принаду,
Щоб привернуть тебе до рук моїх?
Вона ж йому: – Світи щодня лампаду
Кіпріді добрій. – Підняла батіг,
Гукнула свіжо й весело на мулів,
І чутно уші правий з них прищулив,
І знявся пил, немов рожевий дим.
І він потягся, як дитина, радо
І мовив: – Добре бути молодим
У теплі дні збирання винограду.
"У теплі дні збирання винограду" – слухайте вірш Максима Рильського у виконанні диктора:
Історія написання вірша "У теплі дні збирання винограду"
Максим Рильський написав цей вірш у 1922 році.
У 1920-х роках Рильський належав до мистецького угруповання "неокласиків", яких переслідувала офіційна критика за декадентство і відірваність від сучасних потреб соціалістичного життя. Протягом цього десятиріччя вийшло у світ десять його книжок поезій. Максим Рильський був напрочуд плодовитим поетом.
Також у цей час, протягом 1918-1929 років письменник працював учителем у селах Сквирського повіту, а ще паралельно викладав у київській залізничній школі, на "робітничому факультеті" Київського університету та в Українському інституті лінгвістичної освіти.
Цей вірш – гімн життю і молодості, що показує шукання юної душі, яка прагне щастя, радості й любові.
Максим Рильський у цьому сонеті, як і середньовічні поети, уславлює красу життя і головне його джерело – кохання. "У теплі дні збирання винограду" можемо трактувати і як час природи – рання осінь, і як етап в людському житті – зрілість. Останнім же реченням поет показує, що можна залишатись молодим душею навіть в зрілості, тому важливо не втрачати почуття краси та вміння закохуватись як юнак.
Аналіз вірша "У теплі дні збирання винограду" Максима Рильського
До вашої уваги короткий аналіз поезії:
- Рід: інтимно-філософська лірика
- Жанр: сонет
- Тема: зображення зародження кохання чоловіка та юної дівчини
- Головна думка: кохання найбільше пов'язане з молодістю, тому, коли юність минає, важко закохатись знову так безтурботно
- Ідея: возвеличення почуття кохання, яке знаходить людину в усі часи – і в молодості, і в зрілості
- Віршований розмір: п'ятистопний ямб
- Римування: перехресне
Художні засоби:
- Епітети: теплі дні, на мулах нешвидких, із ясного саду, кіпріді добрій, рожевий дим
- Порівняння: ясна, як сад, і радісна, як сміх; знявся пил, немов рожевий дим; він потягся, як дитина
- Метафори: світи щодня лампаду, Кіпріді добрій; гукнула свіжо й весело на мулів
- Повторення: ясного, ясна
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