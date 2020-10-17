Максим Рильський – Солодкий світ!: текст, аналіз та історія вірша

Вірш "Солодкий світ!" авторства Максима Рильського – один з найкращих прикладів інтимної лірики. Дивіться відео, як потрібно декламувати цей вірш. Також до вашої уваги текст та аналіз поезії "Солодкий світ!".

Вірш "Солодкий світ!" зі збірки письменника Максима Рильського "Синя далечінь".

"Солодкий світ!" – це один з найвідоміших віршів Максима Рильського. Цей вірш сповнений радості життя, розуміння його привабливості й неповторності. Особливо цінні вияви справжніх, чистих почуттів. Мабуть, треба пройти довгий шлях мук нерозуміння, щоб поцінувати те, що є, відкрити для себе "солодкий світ".

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Максим Рильський – Солодкий світ! Текст вірша

Солодкий світ! Простір блакитно-білий

І сонце – золотий небесний квіт.

Благословляє дух ширококрилий

Солодкий світ.

Узори надвесняних тонких віт,

Твій погляд, ніби пролісок несмілий,

Немов трава, що зеленить граніт,

Неначе спогад нерозумно-милий...

Солодкий світ.

Чи янголи нам свічі засвітили

По довгих муках безсердечних літ,

Чи ми самі прозріли й зрозуміли

Солодкий світ?

"Солодкий світ!" – слухайте вірш Максима Рильського у виконанні диктора:

Історія написання вірша "Солодкий світ!"

Максим Рильський написав цей вірш у 1919 році. "Солодкий світ" – це сонет і належить до ранньої лірики поета. Епіграф до вірша, лексика старослов'янського походження (благословляє, прозріли) вказують на вплив біблійних джерел.

Також у цей час, протягом 1918-1929 років письменник працював учителем у селах Сквирського повіту, а ще паралельно викладав у київській залізничній школі, на "робітничому факультеті" Київського університету та в Українському інституті лінгвістичної освіти.

Максим Рильський наповнив цей сонет світлими почуттями кохання і любові до світу.

Ліричний герой, пізнавши справжнє кохання, зумів побачити світ в усій його красі. Саме кохання надало йому снаги до життя і пробудило захоплення красою.

Аналіз вірша "Солодкий світ!" Максима Рильського

До вашої уваги короткий аналіз поезії:

Рід : інтимна лірика

: інтимна лірика Жанр : сонет

: сонет Тема : краса навколишнього світу, вміння сприймати її

: краса навколишнього світу, вміння сприймати її Головна думка : треба пройти довгий та тернистий шлях за для розуміння та сприйняття "солодкого світу"

: треба пройти довгий та тернистий шлях за для розуміння та сприйняття "солодкого світу" Ідея : радісне сприйняття життя, щастя у дрібницях, неповторність кожної хвилини буття

: радісне сприйняття життя, щастя у дрібницях, неповторність кожної хвилини буття Віршований розмір : п'ятистопний ямб

: п'ятистопний ямб Римування: перехресне

Художні засоби:

Епітети : солодкий світ, простір блакитно-білий, дух ширококрилий, золотий небесний квіт, узори надвесняних тонких віт, пролісок несмілий, спогад нерозумно-милий, по довгих муках безсердечних літ

: солодкий світ, простір блакитно-білий, дух ширококрилий, золотий небесний квіт, узори надвесняних тонких віт, пролісок несмілий, спогад нерозумно-милий, по довгих муках безсердечних літ Порівняння : сонце – золотий небесний квіт, погляд, ніби пролісок несмілий;немов трава, що зеленить граніт, неначе спогад нерозумно-милий

: сонце – золотий небесний квіт, погляд, ніби пролісок несмілий;немов трава, що зеленить граніт, неначе спогад нерозумно-милий Метафори : благословляє дух ширококрилий солодкий світ, янголи нам свічі засвітили

: благословляє дух ширококрилий солодкий світ, янголи нам свічі засвітили Уособлення : пролісок несмілий

: пролісок несмілий Епіфора : у кінці кожної строфи повторюються слова "солодкий світ"

: у кінці кожної строфи повторюються слова "солодкий світ" Інверсія : дух ширококрилий, пролісок несмілий, спогад нерозумно-милий, свічі засвітили

: дух ширококрилий, пролісок несмілий, спогад нерозумно-милий, свічі засвітили Риторичне питання: Чи янголи нам свічі засвітили По довгих муках безсердечних літ, Чи ми самі прозріли й зрозуміли Солодкий світ?

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