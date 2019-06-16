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Макс Корж показав перше фото новонародженого сина

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Макс Корж - фото 1
Макс Корж / instagram

Популярний білоруський репер Макс Корж поділився радісною новиною – він знову став батьком. Перший знімок малюка артист показав на своїй сторінці у Instagram.

Дружина 31-річного артиста Тетяна народила йому сина. Хлопчик з'явився на світ 14 червня зростом у 52 сантиметри і вагою 3120 грамів. Про це Корж повідомив на своїй сторінці в Instagram і виклав перше фото малюка. На знімку він цілує ніжку немовля.

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"Син! Спасибі, кохана", – підписав кадр співак.

Свого щастя не змогла стримати і сама Тетяна Корж: "Ласкаво просимо у цей світ, синочок. Тепер у нас з татом і сестричкою є все для повного щастя".

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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