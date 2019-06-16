День батька: українські зіркові татусі показали теплі знімки з дітьми

Сьогодні, 16 червня, в Україні відзначають День батька. З нагоди свята, яке тепер щорічно святкуватимуть у третю неділю червня, ми підготували добірку сімейних знімків, якими активно ділять зіркові татусі України.

Серед представників українського шоу-бізнесу безліч щасливих і успішних батьків, І відомі татусі сьогодні також відзначають День батька. Зірки показали своїм шанувальникам у соцмереж зворушливі кадри, на яких зафіксовані теплі сімейні моменти. Батьківство їм однозначно до лиця.

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Сьогодні в Україні вперше офіційно відзначають День батька, хоча цей день святкується в багатьох країнах світу з 1910 року.

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