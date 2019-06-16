Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
ЗНО Парламентські вибори 2019

День батька: українські зіркові татусі показали теплі знімки з дітьми

  • 51
День батька: українські зіркові татусі показали теплі знімки з дітьми - фото 1

Сьогодні, 16 червня, в Україні відзначають День батька. З нагоди свята, яке тепер щорічно святкуватимуть у третю неділю червня, ми підготували добірку сімейних знімків, якими активно ділять зіркові татусі України.

Серед представників українського шоу-бізнесу безліч щасливих і успішних батьків, І відомі татусі сьогодні також відзначають День батька. Зірки показали своїм шанувальникам у соцмереж зворушливі кадри, на яких зафіксовані теплі сімейні моменти. Батьківство їм однозначно до лиця.

До слова: Привітання з Днем батька 2019: слова подяки і побажання для тата

Сьогодні в Україні вперше офіційно відзначають День батька, хоча цей день святкується в багатьох країнах світу з 1910 року.

День батька: українські зіркові татусі показали теплі знімки з дітьми - фото 334683

День батька: українські зіркові татусі показали теплі знімки з дітьми - фото 334684

День батька: українські зіркові татусі показали теплі знімки з дітьми - фото 334685

День батька: українські зіркові татусі показали теплі знімки з дітьми - фото 334686

День батька: українські зіркові татусі показали теплі знімки з дітьми - фото 334687

День батька: українські зіркові татусі показали теплі знімки з дітьми - фото 334688

День батька: українські зіркові татусі показали теплі знімки з дітьми - фото 334689

День батька: українські зіркові татусі показали теплі знімки з дітьми - фото 334690

День батька: українські зіркові татусі показали теплі знімки з дітьми - фото 334691

День батька: українські зіркові татусі показали теплі знімки з дітьми - фото 334692

День батька: українські зіркові татусі показали теплі знімки з дітьми - фото 334696
День батька: українські зіркові татусі показали теплі знімки з дітьми - фото 334694
День батька: українські зіркові татусі показали теплі знімки з дітьми - фото 334695

Читайте також: Подарунки татові на День батька: найкращі ідеї, що подарувати

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Xiaomi Mi Band 4: чому нове покоління фітнес-браслетів приречене на провал
  • 10 червня, 12:14
  • 1055
ТУНІС замість Єгипту та Туреччини: як дешево і круто провести відпустку
  • 12 червня, 12:10
  • 994
Яким був перший у світі мобільний телефон: еволюція найпопулярнішого гаджета
  • 13 червня, 11:00
  • 917
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Шоу-біз