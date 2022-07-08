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Макс Барських виступив у київському метро: фотозвіт з концерту
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Столична підземка стала уже звичним концертним майданчиком для українських зірок на час війни. На цей раз Макс Барських потішив глядачів своїм виступом у метро.
З перших днів війни співак Макс Барських активно засуджував Росію, яка напала на Україну. Ба більше, артист проміняв мікрофон на автомат й вступив до лав ЗСУ.
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А тепер, вперше від повномасштабного вторгнення ворожих військ на наші землі, Макс Барських дав концерт у Києві. Виступив він на станції метро "Майдан Незалежності". А фотозвіт з вечора зявився на сторінці музиканта в Instagram.
Захід відбувся на підтримку військових ЗСУ, їхніх сімей, рятувальників, волонтерів та всіх тих, хто наближає перемогу України у війні.
Учора в Києві в дуже особливому місці відбувся мій перший концерт від початку війни. Зовсім нещодавно це була просто станція "Майдан Незалежності", сьогодні – це укриття для десятків тисяч українців і місце, де музика об’єднує серця. Неймовірні відчуття. Кияни та гості столиці, для мене було дуже важливо побачити на власні очі хоча б ненадовго ваші усміхнені обличчя: обличчя щасливих дітей, жінок, військових. Співати для вас – велика гордість та честь, – написав у дописі Барських.
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