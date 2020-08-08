На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
Макс Барських випустив новий літній хіт: слухай онлайн
-
- 22
SILENCE – перший англомовний реліз Макса Барських через 8 років після виходу альбому Z.Dance, випущеного артистом в 2012 році.
SILENCE експериментальна робота Макса, виконана в стилі summer house. Сингл має незалежний статус від майбутнього альбому артиста 1990, і призначений для літніх вечірок на яхтах, музичних фестивалів просто неба.
І ще: My Future: дивіться новий анімаційний популярної Біллі Айліш
"Я дуже люблю розслаблену атмосферу літніх днів і всього, що з цим пов'язано. Яхтинг, швидка їзда в кабріолеті, галасливі компанії з друзями під відкритим небом, розкуто танцюючих під хороший біт ... Silence це музика, перш за все створена для настрою. Це музика про веселощі", – коментує артист.
Новий трек Барських був обраний офіційним саундтреком secret party, що проводяться агентством Pink Kiss по всьому світу, об'єднуючи в творчій колаборації найкращих фотографів, моделей, режисерів і інфлюенсерів.
Це цікаво: Нова музика літа: плейлист свіжих треків тижня
-
12:46Три найупертіших знаків Зодіаку
-
12:16EDGAR&EMMA – фіналісти Української пісні 2020: знайомтесь з яскравим попдуетом
-
11:44Джаред Лето у новому фільмі зіграє знаменитого художника
-
11:18Ветеринари рекомендують обмежити прогулянки з собаками влітку: ось чому
-
10:43Макс Барських випустив новий літній хіт: слухай онлайн
-
ТЕСТ: Як ви змінитесь після карантину?
-
10:10Новий антирекорд: статистика, скільки хворих на коронавірус виявлено в Україні 8 серпня
-
09:45Щасливий батько: Роналду показав, як проходять його будні
-
09:18Ці продукти здатні поліпшити стан волосся
-
08:54AnTuTu назвав найпотужніший мобільний процесор першої половини 2020 року
-
08:30Боляче дивитися: на дорогах Рівного бачили Lamborghini Aventador SVJ
-
08:15Погода в Україні 8-9 серпня: прогноз на вихідні
- 07 серпня
-
21:51Усе значно гірше: учені назвали нову середню довжину пеніса
-
21:258 серпня 2020 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
-
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
-
20:52Чи варто оновлюватися: потужність iMac нового покоління порівняли з попередником
-
20:23Excel дає збій: генетики перейменували 27 людських генів
-
19:53Вчені перевірили ефективність вітаміну D при депресії
-
19:42Дивіться, як картонний Tesla Cybertruck на сірниковому запалі робить "мертву петлю"
-
19:21Австралію раптово засипало снігом: фото
-
19:13Як виявити чоловіка-маніпулятора: ТОП фраз, на які слід звернути увагу
-
18:55ТОП-3 ефективних способів тренувати мозок
-
18:42Зірка серіалу Нормальні люди знявся у новому кліпі The Rolling Stones
-
18:30Ексдівчина Супряги з Динамо закрутила роман з гравцем Шахтаря
-
18:22Гороскоп на 8 серпня 2020: прогноз для всіх знаків Зодіаку
-
12:16EDGAR&EMMA – фіналісти Української пісні 2020: знайомтесь з яскравим попдуетом
-
10:10Новий антирекорд: статистика, скільки хворих на коронавірус виявлено в Україні 8 серпня
-
08:15Погода в Україні 8-9 серпня: прогноз на вихідні
- 07 серпня
-
21:51Усе значно гірше: учені назвали нову середню довжину пеніса
-
18:12Мільйонери з TikTok: ТОП 7 блогерів мережі за версією Forbes
-
12:16ТЕСТ: Дізнайся, яке пиво тобі варто спробувати
-
09:16Знову антирекорд: статистика, скільки хворих на коронавірус виявлено в Україні 7 серпня
-
07:15Погода в Україні 7 серпня: де пройдуть дощі з грозами
- 06 серпня
-
21:24Різ Візерспун показала ідеальний мем 2020 року: його підхопили інші зірки
-
19:13Усе як у страшному сні: наречена розповіла про весільну зйомку під час вибуху у Бейруті
-
16:26Моделі світу: як змінилася блакитноока красуня Лілі Коул, фото 18+
-
14:135 фішок Samsung Galaxy Note20 Ultra, яких нема у молодшої версії
-
11:50Для очей, вух і серця – 5 книг про те, як давати собі раду
-
09:21Новий антирекорд: статистика, скільки хворих на коронавірус виявлено в Україні 6 серпня
-
07:13Погода в Україні 6 серпня: точний прогноз на сьогодні
- 05 серпня
-
21:245 речей, які люто бісять більшість водіїв сучасних автомобілів
-
18:52Galaxy Note20 Ultra, Tab S7, Watch 3 і Buds Live: коротко про гаджети з Samsung Unpacked
-
17:51Як зачіска змінює людей: ефектні фото крутих перевтілень
-
14:31Українка зробила свій перший кікфліп: скейтбордист Тоні Хавк це оцінив
-
11:51Підтримку Google Play Music припинять у жовтні: YouTube Music повністю замінить сервіс
-
09:19Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на Covid-19 станом на 5 серпня
-
07:13Як освіжити одяг, якщо немає часу на прання
- 04 серпня
-
21:02Якщо терпіти нема сил: 7 правил спонтанного сексу, які не варто ігнорувати
-
18:23Як приготувати ідеальні сирники: виходить дуже смачно
-
16:25Від O.Torvald до Jah Khalib: ТОП крутих концертів серпня в Києві