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Макс Барських випустив новий літній хіт: слухай онлайн

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Барських - фото 1
Барських

SILENCE – перший англомовний реліз Макса Барських через 8 років після виходу альбому Z.Dance, випущеного артистом в 2012 році.

SILENCE експериментальна робота Макса, виконана в стилі summer house. Сингл має незалежний статус від майбутнього альбому артиста 1990, і призначений для літніх вечірок на яхтах, музичних фестивалів просто неба.

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"Я дуже люблю розслаблену атмосферу літніх днів і всього, що з цим пов'язано. Яхтинг, швидка їзда в кабріолеті, галасливі компанії з друзями під відкритим небом, розкуто танцюючих під хороший біт ... Silence це музика, перш за все створена для настрою. Це музика про веселощі", – коментує артист.

Новий трек Барських був обраний офіційним саундтреком secret party, що проводяться агентством Pink Kiss по всьому світу, об'єднуючи в творчій колаборації найкращих фотографів, моделей, режисерів і інфлюенсерів.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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