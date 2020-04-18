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Макс Барських показав на кумедному відео, як приготувати пиріжки за маминим рецептом
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Популярний український співак Макс Барських на своїй сторінці в Instagram опублікував перше відео, в якому розкриває секрет фірмових пиріжків. Артист показує життя на карантині і вчить, як не зійти з розуму в чотирьох стінах.
Під час карантину у багатьох з'являється бажання приготувати щось смачне. І ніколи не втрачають своєї актуальності рецепти домашньої кухні, особливо, якщо вони асоціюються з дитинством. Так, Макс Барських поділився рецептом приготування маминих пиріжків.
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"Мамині пиріжки – це асоціація з будинком, сім'єю і дитинством. Після того, як я переїхав до Києва і повертався в Херсон або провідати маму, або з концертами, вона завжди готувала цілий тазик пиріжків з різними начинками – з картоплею, капустою, джемом, маком: для мене, для брата і сестри. Це перше частування, яке завжди подається до столу разом з її фірмовим борщем. Оскільки мама залишилася жити в Херсоні, то я попросив її навчити мене їх готувати. Я випікаю вкрай рідко, але коли це відбувається, моя дімпрацівниця завжди береться за голову. Тому що найнецікавіша частина готування моїх кулінарних шедеврів дістається їй. Але зате пиріжки виходять смачними", – розповів співак.
Також Макс поділився покроковим рецептом приготування пиріжків з яйцями і цибулею.
Інгредієнти:
- 300 мл кефіру (2.5-5%)
- 2 яйця
- 150 мл олії
- 10 г сухих дріжджів (або 50 г сирих)
- 100 мл молока
- 1.5 ст.л. цукру
- 1.5 ч.л. солі
- 500-550 г борошна (муки може знадобитися більше).
Спосіб приготування:
Молоко підігріти. Воно повинно бути теплим, але не гарячим. Після цього додати цукор і дріжджі, перемішати все і накрити рушником. Поставити в тепле місце. Тоді кефір змішати з маслом і трохи підігріти. Додати яйця і перемішати. Додати опару і знову перемішати. Після цього можна уже додавати борошно і сіль.Замісіть тісто і накрийте його рушником.
Місткість з тістом варто поставити в тепле місце, адже воно має добре піднятися. Після цього з тіста сформувати невеликі коржики, викласти начинку і защипнути краї. Деко потрібно змастити маслом або застелити папером для випічки. Викласти пиріжки (швом вниз). Якщо є бажання, пиріжки можна змастити збитим яйцем. Поставити в розігріту до 180 градусів духовку і випікати протягом 15-20 хвилин.
Для начинки знадобляться:
- яйця
- цибуля
- зелень
- сіль, перець, спеції.
Зваріть яйця накруто, поріжте дрібно зелень, цибулю та яйця. Після цього додайте спеції та перемішайте. Смачного!
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