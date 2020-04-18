Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Коронавірус Великдень

Макс Барських показав на кумедному відео, як приготувати пиріжки за маминим рецептом

  • 25
Пиріжки з яйцем і зеленню - фото 1
Пиріжки з яйцем і зеленню / testosam

Популярний український співак Макс Барських на своїй сторінці в Instagram опублікував перше відео, в якому розкриває секрет фірмових пиріжків. Артист показує життя на карантині і вчить, як не зійти з розуму в чотирьох стінах.

Під час карантину у багатьох з'являється бажання приготувати щось смачне. І ніколи не втрачають своєї актуальності рецепти домашньої кухні, особливо, якщо вони асоціюються з дитинством. Так, Макс Барських поділився рецептом приготування маминих пиріжків.

І ще: Меню на Великдень 2020: рецепти страв, що приготувати на Пасху

"Мамині пиріжки – це асоціація з будинком, сім'єю і дитинством. Після того, як я переїхав до Києва і повертався в Херсон або провідати маму, або з концертами, вона завжди готувала цілий тазик пиріжків з різними начинками – з картоплею, капустою, джемом, маком: для мене, для брата і сестри. Це перше частування, яке завжди подається до столу разом з її фірмовим борщем. Оскільки мама залишилася жити в Херсоні, то я попросив її навчити мене їх готувати. Я випікаю вкрай рідко, але коли це відбувається, моя дімпрацівниця завжди береться за голову. Тому що найнецікавіша частина готування моїх кулінарних шедеврів дістається їй. Але зате пиріжки виходять смачними", – розповів співак.

Також Макс поділився покроковим рецептом приготування пиріжків з яйцями і цибулею.

Інгредієнти:

  • 300 мл кефіру (2.5-5%)
  • 2 яйця
  • 150 мл олії
  • 10 г сухих дріжджів (або 50 г сирих)
  • 100 мл молока
  • 1.5 ст.л. цукру
  • 1.5 ч.л. солі
  • 500-550 г борошна (муки може знадобитися більше).
Макс Барських показав на кумедному відео, як приготувати пиріжки за маминим рецептом - фото 398854

Спосіб приготування:

Молоко підігріти. Воно повинно бути теплим, але не гарячим. Після цього додати цукор і дріжджі, перемішати все і накрити рушником. Поставити в тепле місце. Тоді кефір змішати з маслом і трохи підігріти. Додати яйця і перемішати. Додати опару і знову перемішати. Після цього можна уже додавати борошно і сіль.Замісіть тісто і накрийте його рушником.

Місткість з тістом варто поставити в тепле місце, адже воно має добре піднятися. Після цього з тіста сформувати невеликі коржики, викласти начинку і защипнути краї. Деко потрібно змастити маслом або застелити папером для випічки. Викласти пиріжки (швом вниз). Якщо є бажання, пиріжки можна змастити збитим яйцем. Поставити в розігріту до 180 градусів духовку і випікати протягом 15-20 хвилин.

Для начинки знадобляться:

  • яйця
  • цибуля
  • зелень
  • сіль, перець, спеції.

Зваріть яйця накруто, поріжте дрібно зелень, цибулю та яйця. Після цього додайте спеції та перемішайте. Смачного!

Читайте також: Шерон Стоун показала, як готує улюблену страву

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Як змінилася британська топмодель Лілі Дональдсон: фото 18+
  • 16 квітня, 16:21
  • 422
Привітання з Великоднем 2020: найкращі вітання з Пасхою українською
  • 12 квітня, 12:11
  • 75589
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
  • 14.11.2019, 13:09
  • 2230509
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Популярне