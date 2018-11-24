Макрофотографії природи від Діни Телхамі, які заворожують

Фотограф показує особливу красу рослин та природи через макрозйомку. Зацініть!

Знайомтесь, Діна Телхамі (Dina Telhami) – 28-річна мешканка Ізраїля, яка вже 10 років працює дитячим фотографом, але у вільний час знімає природу та квіти. Вона зізнається, що завжди любила вловлювати особливу красу природи. Тому не дивно, що профіль дівчини на сайті 500px має понад 1,5 млн переглядів. Насолоджуйтесь цими казковими знімками.

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Всі фото: instagram.com/dinatelhamiphotpgraphy

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