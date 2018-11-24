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Макрофотографії природи від Діни Телхамі, які заворожують

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Затишні фото квітів, від яких перехоплює подих - фото 1
Затишні фото квітів, від яких перехоплює подих / instagram.com/dinatelhamiphotpgraphy

Фотограф показує особливу красу рослин та природи через макрозйомку. Зацініть!

Знайомтесь, Діна Телхамі (Dina Telhami) 28-річна мешканка Ізраїля, яка вже 10 років працює дитячим фотографом, але у вільний час знімає природу та квіти. Вона зізнається, що завжди любила вловлювати особливу красу природи. Тому не дивно, що профіль дівчини на сайті 500px має понад 1,5 млн переглядів. Насолоджуйтесь цими казковими знімками.

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Макрофотографії природи від Діни Телхамі, які заворожують - фото 290937

Макрофотографії природи від Діни Телхамі, які заворожують - фото 290938

Макрофотографії природи від Діни Телхамі, які заворожують - фото 290939

Макрофотографії природи від Діни Телхамі, які заворожують - фото 290940

Макрофотографії природи від Діни Телхамі, які заворожують - фото 290942

Макрофотографії природи від Діни Телхамі, які заворожують - фото 290941

Макрофотографії природи від Діни Телхамі, які заворожують - фото 290943

Макрофотографії природи від Діни Телхамі, які заворожують - фото 290944

Макрофотографії природи від Діни Телхамі, які заворожують - фото 290945

Макрофотографії природи від Діни Телхамі, які заворожують - фото 290946

Макрофотографії природи від Діни Телхамі, які заворожують - фото 290947

Макрофотографії природи від Діни Телхамі, які заворожують - фото 290948

Макрофотографії природи від Діни Телхамі, які заворожують - фото 290949

Макрофотографії природи від Діни Телхамі, які заворожують - фото 290950

Макрофотографії природи від Діни Телхамі, які заворожують - фото 290951

Макрофотографії природи від Діни Телхамі, які заворожують - фото 290952

Макрофотографії природи від Діни Телхамі, які заворожують - фото 290953

Макрофотографії природи від Діни Телхамі, які заворожують - фото 290954

Макрофотографії природи від Діни Телхамі, які заворожують - фото 290955

Всі фото: instagram.com/dinatelhamiphotpgraphy

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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