Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Чорна п'ятниця Х-фактор 9 Танці з зірками

Як виглядає книжкова крамниця Gucci зсередини

  • 27
Книжкова крамниця від Gucci - фото 1
Книжкова крамниця від Gucci

У бутику Gucci на Вустер-стріт у Нью-Йорку відкрилась книжкова крамниця бренду – Gucci Wooster Bookstore.

Куратором асортименту магазину став Девід Стреттел, засновник популярного нью-йоркського магазину Dashwood Books. Він підібрав для Gucci близько 2 тисяч найменувань.

І ще: 66-річна модель з України потрапила в рейтинг BBC 100 Women

Gucci Wooster Bookstore - фото 290313
Gucci Wooster Bookstore

Серед них є книжки з фотографії, моди, культури, мистецтва, дизайну й архітектури. Зокрема, в магазині будуть представлені видання, присвячені Петрі Коллінз, Арі Маркопулосу, Райану Макгінлі та Флоренс Уелч.

Gucci Wooster Bookstore - фото 290312
Gucci Wooster Bookstore

Також у крамниці можна буде знайти рідкісні видання, книги, які надихають Алессандро Мікеле, креативного директора Gucci та підбірку "нішових журналів".

Gucci Wooster Bookstore - фото 290314
Gucci Wooster Bookstore

Читайте також: Українська дівчина Бонда похвалилася розкішним тілом у купальнику

Джерело: Vogue
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Ностальгійний тест: Як добре ти пам'ятаєш улюблені речі 90-х?
  • 20 листопада, 18:30
  • 1654
Дві матері 2 сезон: дата, коли вийде продовження серіалу
  • 22 листопада, 23:01
  • 5873
4G-revolution: вигравай круті подарунки від Радіо МАКСИМУМ та Київстар
  • 01 листопада, 09:00
  • 451
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Культура