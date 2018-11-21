Як виглядає книжкова крамниця Gucci зсередини

У бутику Gucci на Вустер-стріт у Нью-Йорку відкрилась книжкова крамниця бренду – Gucci Wooster Bookstore.

Куратором асортименту магазину став Девід Стреттел, засновник популярного нью-йоркського магазину Dashwood Books. Він підібрав для Gucci близько 2 тисяч найменувань.

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Gucci Wooster Bookstore

Серед них є книжки з фотографії, моди, культури, мистецтва, дизайну й архітектури. Зокрема, в магазині будуть представлені видання, присвячені Петрі Коллінз, Арі Маркопулосу, Райану Макгінлі та Флоренс Уелч.

Gucci Wooster Bookstore

Також у крамниці можна буде знайти рідкісні видання, книги, які надихають Алессандро Мікеле, креативного директора Gucci та підбірку "нішових журналів".

Gucci Wooster Bookstore

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