Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Шахтар СидорЕнки-СидОренки

Зовсім не ідеальні: як виглядають зірки зблизька (фото)

  • 43
Як вигладають насправді зірки - фото 1
Як вигладають насправді зірки / instagram.com/celebface

У мережі показують реальні фото знаменитостей зблизька, які показують, що зірки також люди зі своїми недоліками. Готові побачити крупним планом акторів та співачок?

Деякі люди стежать за знаменитостями і вважають їх досконалішими версіями звичайних людей. Проте це не зовсім так, адже у них теж є свої проблеми і недоліки у різних планах, серед яких і зовнішність.

І ще: Кіану Рівз показав нову кохану: хто така Олександра Грант, яка вкрала серце Нео

Тому існує профіль Celebface в соцмережі Instagram, де всі фото зірок показують великим планом, щоб можна було розгледіти кожну зморшку і тінь. Бред Пітт, Тімоті Шаламе, Скарлетт Йоханссон, Меган Фокс, Lady Gaga і багато інших з абсолютно нового ракурсу.

Зовсім не ідеальні: як виглядають зірки зблизька (фото) - фото 366410

Зовсім не ідеальні: як виглядають зірки зблизька (фото) - фото 366411

Зовсім не ідеальні: як виглядають зірки зблизька (фото) - фото 366412

Зовсім не ідеальні: як виглядають зірки зблизька (фото) - фото 366413

Зовсім не ідеальні: як виглядають зірки зблизька (фото) - фото 366414

Зовсім не ідеальні: як виглядають зірки зблизька (фото) - фото 366415

Зовсім не ідеальні: як виглядають зірки зблизька (фото) - фото 366416

Зовсім не ідеальні: як виглядають зірки зблизька (фото) - фото 366417

Зовсім не ідеальні: як виглядають зірки зблизька (фото) - фото 366418

Зовсім не ідеальні: як виглядають зірки зблизька (фото) - фото 366419

Зовсім не ідеальні: як виглядають зірки зблизька (фото) - фото 366420

Зовсім не ідеальні: як виглядають зірки зблизька (фото) - фото 366421

Зовсім не ідеальні: як виглядають зірки зблизька (фото) - фото 366422

Зовсім не ідеальні: як виглядають зірки зблизька (фото) - фото 366423

Зовсім не ідеальні: як виглядають зірки зблизька (фото) - фото 366424

Зовсім не ідеальні: як виглядають зірки зблизька (фото) - фото 366425

Зовсім не ідеальні: як виглядають зірки зблизька (фото) - фото 366426

Зовсім не ідеальні: як виглядають зірки зблизька (фото) - фото 366427

Джерело всіх фото: instagram.com/celebface

Читайте також: Дівчина тижня: безсоромна модель Тучі Кеш, яка заводить Instagram інтимними кадрами (18+)

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Міняємо літні шини на зимові: поради, коли і як правильно перевзути авто
  • 28 жовтня, 17:30
  • 502
Гроші на вітер: найбільш суперечливі смартфони 2019 року
  • 04 листопада, 12:15
  • 2245
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
  • 14 березня, 13:28
  • 1866566
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Інтернет