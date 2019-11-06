Зовсім не ідеальні: як виглядають зірки зблизька (фото)

У мережі показують реальні фото знаменитостей зблизька, які показують, що зірки також люди зі своїми недоліками. Готові побачити крупним планом акторів та співачок?

Деякі люди стежать за знаменитостями і вважають їх досконалішими версіями звичайних людей. Проте це не зовсім так, адже у них теж є свої проблеми і недоліки у різних планах, серед яких і зовнішність.

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Тому існує профіль Celebface в соцмережі Instagram, де всі фото зірок показують великим планом, щоб можна було розгледіти кожну зморшку і тінь. Бред Пітт, Тімоті Шаламе, Скарлетт Йоханссон, Меган Фокс, Lady Gaga і багато інших з абсолютно нового ракурсу.

Джерело всіх фото: instagram.com/celebface

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