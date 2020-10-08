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Коронавірус День вчителя

Маколей Калкін "здер" шкіру з Кевіна МакКалістера, щоб нагадати про коронавірус

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Маколей Калкін нагадав про важливість захисної маски - фото 1
Маколей Калкін нагадав про важливість захисної маски / gettyimages

Маколей Калкін вирішив нагадати своїм підписникам у соцмережах про необхідність профілактики коронавірусу та закликав носити захисні маски. Для цього він виклав у мережу кумедний знімок.

На ньому Маколей Калкін у захисній масці, якій позаздрить будь-який фанат фільму "Сам удома".

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"Просто захищаюсь від Covid за допомогою них зі шкіри свого дитячого обличчя. Не забувайте носити маски, хлопці", – пише Калкін у своєму твіттері.

Деякі фанати вирішили, що маска актора схожа на обличчя героїв фільмів жахів. Але більшість все ж були у захваті і захотіли отримати такий же засіб захисту.

Це однозначно найкраща мотивація для дотримання заходів профілактики коронавірусу!

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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