Маколей Калкін "здер" шкіру з Кевіна МакКалістера, щоб нагадати про коронавірус

Маколей Калкін вирішив нагадати своїм підписникам у соцмережах про необхідність профілактики коронавірусу та закликав носити захисні маски. Для цього він виклав у мережу кумедний знімок.

На ньому Маколей Калкін у захисній масці, якій позаздрить будь-який фанат фільму "Сам удома".

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"Просто захищаюсь від Covid за допомогою них зі шкіри свого дитячого обличчя. Не забувайте носити маски, хлопці", – пише Калкін у своєму твіттері.

Just staying Covid-safe wearing by the flayed skin of my younger self.



Don't forget to wear your masks, kids. pic.twitter.com/RBd3X1AayD — Macaulay Culkin (@IncredibleCulk) October 7, 2020

Деякі фанати вирішили, що маска актора схожа на обличчя героїв фільмів жахів. Але більшість все ж були у захваті і захотіли отримати такий же засіб захисту.

Це однозначно найкраща мотивація для дотримання заходів профілактики коронавірусу!

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