Зірка серіалу Друзі потрапив до лікарні

У 1997 році Меттью Перрі отримав травму, катаючись на лижах / independent

Американський актор, відомий як Чендлер Бінг з серіалу "Друзі", Меттью Перрі, потрапив до лікарні.

Як повідомляють ЗМІ, акторові зробили операцію. Хірурги усунули у знаменитості перфорацію шлунково-кишкового тракту.

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"Меттью Перрі недавно прооперували в лікарні Лос-Анджелеса, щоб вшити отвір в шлунково-кишковому тракті", – повідомив представник актора. Також він додав, що 48-річний актор Меттью Перрі дякує всім за турботу і просить не порушувати його право на приватне життя, поки він перебуває в лікарні.

Меттью Перрі дякує всім за турботу

Нагадаємо, в 1997 році Меттью Перрі отримав травму, катаючись на лижах. Тоді лікарі прописали йому сильнодіючий знеболювальний вікодин, від якого у Перрі з'явилася залежність. Після він тричі проходив курси реабілітації – в 1997, 2001 і 2011 роках.

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