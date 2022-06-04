Маколей Калкін повертається: зірка "Сам удома" зіграє у новому фільмі

Американський актор Маколей Калкін, якого знають завдяки його дитячій ролі у кінострічці "Сам удома", знову зіграє у фільмі. Він зніметься у трилері про пандемію.

Видання Variety повідомляє, що Маколей Калкін з'явиться у новому фільмі – "Багатий грип". Цей гострий соціальний трилер про хворобу, яка вбиває найбагатших людей, вийде на екрани вже цієї осені.

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Творцем трилера "Багатий грип" є іспанський режисер Гальдер Гастелло-Уррутія. Відомо, що головну роль у фільмі зіграє Розамунд Пайк.

"Багатий грип" – трилер про пандемію, яка поширюється лише серед найбагатших людей світу. Спочатку хвороба вбиває мільярдерів, потім мультимільйонерів, далі мільйонерів. Щоб урятуватися від смерті, герої стрічки панікують та позбавляються своїх статків.

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