МАККАБІ ТЕЛЬ-АВІВ ▶ ШАХТАР: онлайн трансляція: дивитись матч Ліги Європи

У матчі 18 лютого тель-авівський Маккабі та донецький Шахтар зустрілися у матчі 1/16 Ліги Європи 2021. До вашої уваги онлайн трансляція матчу: дивіться та вболівайте за наших хлопців!

Шахтар на виїзді зіграє з Маккабі в 1/16 фіналу Ліги Європи. Зауважимо, що команди ще ніколи не грали разом, тож цей матч однозначно буде цікаво дивитися!

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Анонс матчу Ліги Чемпіонів МАККАБІ – ШАХТАР

Дата : 18.02.2021

: 18.02.2021 Коли : 21:55

: 21:55 Місце проведення: стадіон Блумфілд, Тель-Авів

стадіон Блумфілд, Тель-Авів Головний арбітр : Франсуа Летексье (Франція)

: Франсуа Летексье (Франція) На якому каналі трансляція : Футбол 2

: Футбол 2 Де дивитись онлайн безкоштовно : на сайтах livesport.ws, gooool.org

: на сайтах livesport.ws, gooool.org Прогноз і ставки букмекерів: 4,68 – 3,70 – 1,88

ОНЛАЙН ТРАНСЛЯЦІЯ МАККАБІ – ШАХТАР ТУТ

У цьому матчі букмекери ставлять саме на гірників. Причому зауважимо, що ізраїльтяни програли лише в одному з восьми матчів, проведених цьогоріч. Натомість єдиний поєдинок Шахтаря проти Колоса завершився нічиєю. Якщо ви забули, то Шахтар потрапив до Ліги Європи, посівши третє місце у групі Ліги Чемпіонів. Футбольна команда з Тель-Авіва ж посіла другу позицію, набравши загалом 11 очок.

Орієнтовні склади команд:

Маккабі : Тененбаум – Жеральдеш – Єйні – Ернандес – Саборіт – Голаса – Карзев – Хозес – Пешіч – Бен-Хаїм – Шехтер

: Тененбаум – Жеральдеш – Єйні – Ернандес – Саборіт – Голаса – Карзев – Хозес – Пешіч – Бен-Хаїм – Шехтер Шахтар: Трубін – Додо – Кривцов – Вітао – Матвієнко – Степаненко – Коноплянка – Марлос – Маркос Антоніо – Соломон – Мораєс

Підтримуємо наших хлопців і тримаємо кулачки за їхню перемогу в цьому поєдинку!

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