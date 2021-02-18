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МАККАБІ ТЕЛЬ-АВІВ ▶ ШАХТАР: онлайн трансляція: дивитись матч Ліги Європи
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У матчі 18 лютого тель-авівський Маккабі та донецький Шахтар зустрілися у матчі 1/16 Ліги Європи 2021. До вашої уваги онлайн трансляція матчу: дивіться та вболівайте за наших хлопців!
Шахтар на виїзді зіграє з Маккабі в 1/16 фіналу Ліги Європи. Зауважимо, що команди ще ніколи не грали разом, тож цей матч однозначно буде цікаво дивитися!
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Анонс матчу Ліги Чемпіонів МАККАБІ – ШАХТАР
- Дата: 18.02.2021
- Коли: 21:55
- Місце проведення: стадіон Блумфілд, Тель-Авів
- Головний арбітр: Франсуа Летексье (Франція)
- На якому каналі трансляція: Футбол 2
- Де дивитись онлайн безкоштовно: на сайтах livesport.ws, gooool.org
- Прогноз і ставки букмекерів: 4,68 – 3,70 – 1,88
ОНЛАЙН ТРАНСЛЯЦІЯ МАККАБІ – ШАХТАР ТУТ
У цьому матчі букмекери ставлять саме на гірників. Причому зауважимо, що ізраїльтяни програли лише в одному з восьми матчів, проведених цьогоріч. Натомість єдиний поєдинок Шахтаря проти Колоса завершився нічиєю. Якщо ви забули, то Шахтар потрапив до Ліги Європи, посівши третє місце у групі Ліги Чемпіонів. Футбольна команда з Тель-Авіва ж посіла другу позицію, набравши загалом 11 очок.
Орієнтовні склади команд:
- Маккабі: Тененбаум – Жеральдеш – Єйні – Ернандес – Саборіт – Голаса – Карзев – Хозес – Пешіч – Бен-Хаїм – Шехтер
- Шахтар: Трубін – Додо – Кривцов – Вітао – Матвієнко – Степаненко – Коноплянка – Марлос – Маркос Антоніо – Соломон – Мораєс
Підтримуємо наших хлопців і тримаємо кулачки за їхню перемогу в цьому поєдинку!
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