Макіяж на випускний 2019: модні ідеї мейкапу для дівчат у фото

Настав час випускних вечорів у 2019 році. Випускниці ретельно готуються до важливого свята, адже все має бути ідеально – вбрання, зачіска, макіяж, настрій. Спеціально для вас підготували добірку фото, рекомендацій, майстер-класів тощо. Обирайте, який макіяж зробити на випускний.

Випускний вечір буває один раз у житті й хочеться, щоб усе було бездоганно, щоб запам'ятати цей казковий день назавжди. Перш за все, у вас має бути чудовий настрій! Приємно дивитися на світлини через роки й бачити своє щасливе та гарне зображення. Для того, щоб фотографії вдалися, потрібно також продумати свій зовнішній вигляд, зокрема макіяж.

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Випускний макіяж 2019 повинен виконувати декілька функцій: приховати недоліки підліткової шкіри й підкреслювати особливості зовнішності випускниці. Важливо приховати недоліки майже непомітно, адже три шари тональної основи та пудри на молодій дівчині виглядають дивно та негарно. Макіяж не має бути занадто помітним і занадто яскравим, тож вибирайте спокійніші відтінки, які наближені до природної палітри кольору. Зауважте, що навіть модний мейкап має бути легким.

Тренди випускного макіяжу 2019

Основою для красивого макіяжу на випускний є ідеальний тон. Отримати його можна за допомогою спеціальних засобів для макіяжу – консилеру, коректору та тональної основи. Зверніть увагу, що вони повинні пасувати вам за тоном та типом вашої шкіри.

Ваша шкіра повинна сяяти, бути свіжою і доглянутою, так званий "вологий нюд" – це тренд 2019-2020 в макіяжі, який підкреслює природність і натуральність.

Також брови повинні бути максимально природними: без чітких ліній і вигинів, доглянуті, широкі та заокруглені. Не варто використовувати занадто темні тіні для брів і олівці, адже в тренді 2019-2020 року світлі та природні брови.

Відтінки тіней грають ключову роль в усьому макіяжі на випускний. Робіть головний акцент на очах. По-перше, це гарно. По-друге, якщо зробите акцент на губах, то помада може швидко стертися, коли ви будете їсти.

Використовувати яскраві тіні для випускного макіяжу необхідно акуратно та акцентовано, підкреслюючи природну красу очей. Якщо макіяж очей виконано в спокійних і стриманих відтінках, то можна використовувати яскравіші кольори помади або блиску. На приклад, зараз модний винний колір або класичні червоні губи.

У макіяжі на випускний 2019-2020 року можна застосувати смоукі айз, котяче око зі стрілками, ефект "металік" і ретро.

Повний випускний образ у фото

Яскравий макіяж для сміливих. Пам'ятайте про баланс: яскравий акцент повинен бути або на очах, або на губах.

Відходьте від стереотипів: рудоволосим дівчатам пасує НЕ тільки зелений колір. Макіяж у золотистих тонах виглядає розкішно!

Легкі смоукі айз додають родзинки образу.

Якщо у вас пухкенькі губи, то вам пасуватиме яскравий колір помади.

Світлі, нюдові тона у макіяжі завжди виглядають безпрограшно. Не бійтеся бути непомітною з таким мейкапом. Навпаки – такий візаж підкреслює ваші особливості.

Якщо ви все ж таки хочете додати більше акцентів до легкого мейку, додайте стрілки. Вони можуть бути ледь помітними, розтушованими з тінями або яскравими завдяки стійкій підводці.

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