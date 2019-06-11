На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
Макіяж на випускний 2019: модні ідеї мейкапу для дівчат у фото
-
- 32
Настав час випускних вечорів у 2019 році. Випускниці ретельно готуються до важливого свята, адже все має бути ідеально – вбрання, зачіска, макіяж, настрій. Спеціально для вас підготували добірку фото, рекомендацій, майстер-класів тощо. Обирайте, який макіяж зробити на випускний.
Випускний вечір буває один раз у житті й хочеться, щоб усе було бездоганно, щоб запам'ятати цей казковий день назавжди. Перш за все, у вас має бути чудовий настрій! Приємно дивитися на світлини через роки й бачити своє щасливе та гарне зображення. Для того, щоб фотографії вдалися, потрібно також продумати свій зовнішній вигляд, зокрема макіяж.
І ще: До і після макіяжу: мережу здивували фотопорівняння наречених
Випускний макіяж 2019 повинен виконувати декілька функцій: приховати недоліки підліткової шкіри й підкреслювати особливості зовнішності випускниці. Важливо приховати недоліки майже непомітно, адже три шари тональної основи та пудри на молодій дівчині виглядають дивно та негарно. Макіяж не має бути занадто помітним і занадто яскравим, тож вибирайте спокійніші відтінки, які наближені до природної палітри кольору. Зауважте, що навіть модний мейкап має бути легким.
Тренди випускного макіяжу 2019
Основою для красивого макіяжу на випускний є ідеальний тон. Отримати його можна за допомогою спеціальних засобів для макіяжу – консилеру, коректору та тональної основи. Зверніть увагу, що вони повинні пасувати вам за тоном та типом вашої шкіри.
Ваша шкіра повинна сяяти, бути свіжою і доглянутою, так званий "вологий нюд" – це тренд 2019-2020 в макіяжі, який підкреслює природність і натуральність.
Також брови повинні бути максимально природними: без чітких ліній і вигинів, доглянуті, широкі та заокруглені. Не варто використовувати занадто темні тіні для брів і олівці, адже в тренді 2019-2020 року світлі та природні брови.
Відтінки тіней грають ключову роль в усьому макіяжі на випускний. Робіть головний акцент на очах. По-перше, це гарно. По-друге, якщо зробите акцент на губах, то помада може швидко стертися, коли ви будете їсти.
Використовувати яскраві тіні для випускного макіяжу необхідно акуратно та акцентовано, підкреслюючи природну красу очей. Якщо макіяж очей виконано в спокійних і стриманих відтінках, то можна використовувати яскравіші кольори помади або блиску. На приклад, зараз модний винний колір або класичні червоні губи.
У макіяжі на випускний 2019-2020 року можна застосувати смоукі айз, котяче око зі стрілками, ефект "металік" і ретро.
Повний випускний образ у фото
Яскравий макіяж для сміливих. Пам'ятайте про баланс: яскравий акцент повинен бути або на очах, або на губах.
Відходьте від стереотипів: рудоволосим дівчатам пасує НЕ тільки зелений колір. Макіяж у золотистих тонах виглядає розкішно!
Легкі смоукі айз додають родзинки образу.
Якщо у вас пухкенькі губи, то вам пасуватиме яскравий колір помади.
Світлі, нюдові тона у макіяжі завжди виглядають безпрограшно. Не бійтеся бути непомітною з таким мейкапом. Навпаки – такий візаж підкреслює ваші особливості.
Якщо ви все ж таки хочете додати більше акцентів до легкого мейку, додайте стрілки. Вони можуть бути ледь помітними, розтушованими з тінями або яскравими завдяки стійкій підводці.
До теми: Макіяж на Новий рік 2019: ідеї модного мейкапу з фото і відео
-
12:00ТЕСТ: Вгадай, що стало причиною хвороби у серіалі Доктор Хаус
-
11:50Міс Всесвіт 2012 роздяглась для журналу Maxim (18+)
-
11:42BlaBlaCar стане платним в Україні до кінця року
-
11:28Спека та грози: синоптик попередила про погоду 12 червня
-
11:13Ці 7 чинників позитивно впливають на здоров'я серця
-
Тест з 90-х: Як добре ти пам'ятаєш своє дитинство?
-
10:56У мережі показали вулканічні кратери на Канарах: вражаюче фото
-
10:43Huawei готується до відмови від Google Play, – ЗМІ
-
10:29Найкраща музика тижня: популярні пісні для гарного настрою
-
10:13Чорнобиль: місцями зйомок серіалу запустять екскурсії
-
10:00Макіяж на випускний 2019: модні ідеї мейкапу для дівчат у фото
-
09:55У Японії знову пройшли перегони для офісних працівників: епічне відео
-
09:42У Франції заборонять знищувати нерозпродані модні товари
-
09:25Гвінет Пелтроу назвала свій секрет ідеальних стосунків: все дуже просто
-
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
-
09:15Як боротися з судомами під час купання: поради фахівця
-
08:57Названо найпоширенішу перешкоду для схуднення
-
08:42Ford представив компактний електричний кросовер
-
08:29У білизні на велосипеді: Кайлі Дженнер розбурхала мережу
-
08:13Xiaomi скорочує випуск бета-версій MIUI
-
07:57У Японії створили пристрій для підняття настрою
-
07:31У Польщі продають унікальний український пікап
-
07:15Яку погоду очікувати в Україні 11 червня: точний прогноз
- 10 червня
-
23:47В мережі опублікували архівне фото Зеленського у шкіряних штанах
-
23:18Фейхоа: кому особливо корисні ці смачні плоди
-
12:00ТЕСТ: Вгадай, що стало причиною хвороби у серіалі Доктор Хаус
-
10:29Найкраща музика тижня: популярні пісні для гарного настрою
-
09:15Як боротися з судомами під час купання: поради фахівця
-
07:15Яку погоду очікувати в Україні 11 червня: точний прогноз
- 10 червня
-
21:57УКРАЇНА – ЛЮКСЕМБУРГ: дивитись відео голів та огляд матчу 10 червня 2019
-
20:21Як пережити спеку: прості та дієві поради
-
17:2110 дурних запитань, які варто поставити хірургу
-
14:32Ефективне схуднення за тиждень на 5 кг: вправи і дієти
-
12:14Xiaomi Mi Band 4: чому нове покоління фітнес-браслетів приречене на провал
-
10:43Португалія – Нідерланди: дивитись відео голів та огляд фіналу Ліги націй
-
09:25Голос Діти 5 сезон 3 випуск: найкращі виступи, як пробирають до мурашок
-
07:55Як змінилася вартість соціальних продуктів за місяць
- 09 червня
-
22:52Гороскоп на цей тиждень 10 – 16 червня 2019 для знаків Зодіаку
-
20:11Хрещений батько: як змінилися улюблені герої фільму за 47 років!
-
17:30Дівчина тижня: гаряча та розкута латиноамериканська порнозірка Ліла Стар (18+)
-
14:50ТОП-5 видів чоловічого літнього взуття: що, куди і з чим носити
-
13:15Анекдоти про літо: веселі приколи та смішні жарти про відпочинок
-
12:25Європейська солідарність: Порошенко назвав першу десятку своєї партії
-
10:21Тест: Який ти друг
-
08:15Яку погоду очікувати в Україні 9 червня
- 08 червня
-
21:21Максимум сексу: Настя Каменських оголила груди, а Тіна Кароль – стегна (18+)
-
17:00Анекдоти про відпустку: смішні жарти про відпочинок
-
14:23Сучасний рок: нова музика тижня, яку варто почути
-
12:00Перевір, що ти знаєш про каву: ТЕСТ для кавоманів
-
11:10Сергій Притула офіційно йде в політику: ось у яку партію він вступив