До і після макіяжу: мережу здивували фотопорівняння наречених

Наречених показали до і після макіяжу / boredpanda

У мережі показали фото з яскравими перетвореннями наречених до і після нанесення макіяжу. Знімки демонструють роботи одного з відомих візажистів. Дивлячись на перетворення, неможливо не здивуватися результату.

Зовнішній вигляд наречених, як правило, є однією з найпопулярніших тем серед гостей весілля. І одним з ключових компонентів їхнього зовнішнього вигляду є макіяж.

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Б'юті-художник Арбер Битикі є майстром в області підкреслення рис обличчя наречених. Він постійно публікує знімки зі своїми роботами в соцмережі Instagram.

Зараз візажист зібрав майже 270 тисяч підписників в соцмережі Instagram.

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