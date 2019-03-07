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8 березня Серіал Школа Серіал Кріпосна

До і після макіяжу: мережу здивували фотопорівняння наречених

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Наречених показали до і після макіяжу - фото 1
Наречених показали до і після макіяжу / boredpanda

У мережі показали фото з яскравими перетвореннями наречених до і після нанесення макіяжу. Знімки демонструють роботи одного з відомих візажистів. Дивлячись на перетворення, неможливо не здивуватися результату.

Зовнішній вигляд наречених, як правило, є однією з найпопулярніших тем серед гостей весілля. І одним з ключових компонентів їхнього зовнішнього вигляду є макіяж.

І ще: Відома модель показала, як виглядає без макіяжу

Б'юті-художник Арбер Битикі є майстром в області підкреслення рис обличчя наречених. Він постійно публікує знімки зі своїми роботами в соцмережі Instagram.

Зараз візажист зібрав майже 270 тисяч підписників в соцмережі Instagram.

До і після макіяжу: мережу здивували фотопорівняння наречених - фото 312043

До і після макіяжу: мережу здивували фотопорівняння наречених - фото 312044

До і після макіяжу: мережу здивували фотопорівняння наречених - фото 312045

До і після макіяжу: мережу здивували фотопорівняння наречених - фото 312046

До і після макіяжу: мережу здивували фотопорівняння наречених - фото 312047

До і після макіяжу: мережу здивували фотопорівняння наречених - фото 312048

До і після макіяжу: мережу здивували фотопорівняння наречених - фото 312049

До і після макіяжу: мережу здивували фотопорівняння наречених - фото 312050

До і після макіяжу: мережу здивували фотопорівняння наречених - фото 312051

До і після макіяжу: мережу здивували фотопорівняння наречених - фото 312052

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Джерело: boredpanda
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