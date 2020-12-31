Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Новий рік 2021 Різдво

Макіяж на Новий рік 2021: готові ідеї святкового мейкапу у фото

  • 25
макіяж на Новий рік 2021 - фото 1
макіяж на Новий рік 2021

Будь найгарнішою у новорічну ніч та на святкуванні! Для цього тобі потрібно обрати найкращу ідею макіяжу, який буде саме тобі до лиця. Ми підготували особливі, оригінальні та трендові варіанти мейкапу на Новий рік 2021!

Святковий макіяж відрізняється від буденного тим, що у вас є більше простору для фантазії та експериментів – поєднайте різні кольори та текстури, використайте нові техніки нанесення макіяжу, додайте блиску тощо.

І ще: Який новорічний манікюр зробити у 2021-му

Мейкап для святкування Нового року 2021 повинен підкреслити ваші найкращі сторони та приховати недоліки. Врахуйте, що до новорічного макіяжу також є особлива вимога – він повинен бути стійким, адже святкування не триває годину.

НОВОРІЧНИЙ МАКІЯЖ 2021 У ФОТО

Трендом цьогорічного макіяжу для новорічних свят є блиск. Проте це не дрібні крихти, а масивні та помітні частинки блискіток. Користуватися цим трендом потрібно дуже обережно, адже він дуже активний та яскравий. Якщо ви інтенсивно фарбуєте очі, то губи повинні бути без яскравої помади. І навпаки, червоні губи не будуть мати гарний вигляд разом зі смоукі айз.

Макіяж на Новий рік 2021: готові ідеї святкового мейкапу у фото - фото 441417
Макіяж на Новий рік 2021: готові ідеї святкового мейкапу у фото - фото 441420
Макіяж на Новий рік 2021: готові ідеї святкового мейкапу у фото - фото 441416
Макіяж на Новий рік 2021: готові ідеї святкового мейкапу у фото - фото 441412
Макіяж на Новий рік 2021: готові ідеї святкового мейкапу у фото - фото 441414

Також у цей Новий рік можна сміливо використовувати тіні з перламутром та блиском, які точно додадуть святкового шарму вашому образу.

Макіяж на Новий рік 2021: готові ідеї святкового мейкапу у фото - фото 441413
Макіяж на Новий рік 2021: готові ідеї святкового мейкапу у фото - фото 441418
Макіяж на Новий рік 2021: готові ідеї святкового мейкапу у фото - фото 441419
Макіяж на Новий рік 2021: готові ідеї святкового мейкапу у фото - фото 441422
Макіяж на Новий рік 2021: готові ідеї святкового мейкапу у фото - фото 441421

Стрази в новорічному образі не зіпсують ваш макіяж, а лише доповнять, проте використовувати їх все ж потрібно обережно та обмежено.

Макіяж на Новий рік 2021: готові ідеї святкового мейкапу у фото - фото 441405

Макіяж на Новий рік 2021: готові ідеї святкового мейкапу у фото - фото 441406

Макіяж на Новий рік 2021: готові ідеї святкового мейкапу у фото - фото 441408

Макіяж на Новий рік 2021: готові ідеї святкового мейкапу у фото - фото 441409

Макіяж на Новий рік 2021: готові ідеї святкового мейкапу у фото - фото 441410

У рік Бика можете зробити акцент на губах, проте не обирайте якісь звичні кольори, а проекспериментуйте! Додайте цій ночі нових відтінків!

Макіяж на Новий рік 2021: готові ідеї святкового мейкапу у фото - фото 441429
Макіяж на Новий рік 2021: готові ідеї святкового мейкапу у фото - фото 441430
Макіяж на Новий рік 2021: готові ідеї святкового мейкапу у фото - фото 441431
Макіяж на Новий рік 2021: готові ідеї святкового мейкапу у фото - фото 441432
Макіяж на Новий рік 2021: готові ідеї святкового мейкапу у фото - фото 441407
Нюдовий макіяж залишається популярним та трендовим, не всім же бути в повному мейкапі. Такий собі макіяж "без макіяжу" можна використати й для святкового вечора, тим більше якщо на щодень ви взагалі не використовуєте косметику.
Макіяж на Новий рік 2021: готові ідеї святкового мейкапу у фото - фото 441424
Макіяж на Новий рік 2021: готові ідеї святкового мейкапу у фото - фото 441428
Макіяж на Новий рік 2021: готові ідеї святкового мейкапу у фото - фото 441426
Макіяж на Новий рік 2021: готові ідеї святкового мейкапу у фото - фото 441427
Макіяж на Новий рік 2021: готові ідеї святкового мейкапу у фото - фото 441423

До теми: Новий рік 2021: у чому зустрічати рік Бика, а що краще не одягати

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Привітання з Новим роком 2021 Бика: новорічні вітання українською
  • Вчора, 23:07
  • 4992
Українська музика 2020 року: рейтинг ТОП 50 найкращих пісень від Радіо МАКСИМУМ
  • Вчора, 17:54
  • 685
Китайський гороскоп на 2021 рік Білого Бика для всіх знаків зодіаку
  • 28 грудня, 21:45
  • 309
Загрузка...
Новини