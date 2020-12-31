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Макіяж на Новий рік 2021: готові ідеї святкового мейкапу у фото
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Будь найгарнішою у новорічну ніч та на святкуванні! Для цього тобі потрібно обрати найкращу ідею макіяжу, який буде саме тобі до лиця. Ми підготували особливі, оригінальні та трендові варіанти мейкапу на Новий рік 2021!
Святковий макіяж відрізняється від буденного тим, що у вас є більше простору для фантазії та експериментів – поєднайте різні кольори та текстури, використайте нові техніки нанесення макіяжу, додайте блиску тощо.
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Мейкап для святкування Нового року 2021 повинен підкреслити ваші найкращі сторони та приховати недоліки. Врахуйте, що до новорічного макіяжу також є особлива вимога – він повинен бути стійким, адже святкування не триває годину.
НОВОРІЧНИЙ МАКІЯЖ 2021 У ФОТО
Трендом цьогорічного макіяжу для новорічних свят є блиск. Проте це не дрібні крихти, а масивні та помітні частинки блискіток. Користуватися цим трендом потрібно дуже обережно, адже він дуже активний та яскравий. Якщо ви інтенсивно фарбуєте очі, то губи повинні бути без яскравої помади. І навпаки, червоні губи не будуть мати гарний вигляд разом зі смоукі айз.
Також у цей Новий рік можна сміливо використовувати тіні з перламутром та блиском, які точно додадуть святкового шарму вашому образу.
Стрази в новорічному образі не зіпсують ваш макіяж, а лише доповнять, проте використовувати їх все ж потрібно обережно та обмежено.
У рік Бика можете зробити акцент на губах, проте не обирайте якісь звичні кольори, а проекспериментуйте! Додайте цій ночі нових відтінків!
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