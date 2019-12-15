Макіяж на Новий рік 2020: готові ідеї модного мейкапу у фото

Станьте найгарнішою на новорічному святкуванні! А для цього оберіть найкращу ідею макіяжу, який буде вам до лиця. Підготували для вас оригінальні та трендові варіанти мейкапу на Новий рік!

Святковий макіяж відрізняється від буденного тим, що у вас є більше простору для фантазії та експериментів – поєднайте різні кольори та текстури, використайте нові техніки нанесення макіяжу, додайте блиску тощо.

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Мейкап для святкування Нового року 2020 повинен підкреслити ваші найкращі сторони та приховати недоліки. Врахуйте, що до новорічного макіяжу також є особлива вимога – він повинен бути стійким, адже святкування не триває годину.

Трендом цьогорічного макіяжу для новорічних свят є блиск. Проте це не дрібні крихти, а масивні та помітні частинки блискіток. Користуватися цим трендом потрібно дуже обережно, адже він дуже активний та яскравий. Якщо ви інтенсивно фарбуєте очі, то губи повинні бути без яскравої помади. І навпаки, червоні губи не будуть гарно виглядати разом зі смоукі айз.

У рік Білої Металевої Криси спеціалісти рекомендують зробити акцент на губах.

У списку трендів серед візажистів на початок 2020 року є стробінг. Це така техніка розтушовування хайлайтера, яка допомагає розставити акценти й надати обличчю особливого сяйва. А це ідеально для новорічної ночі!

Нюдовий макіяж залишається популярним та трендовим. Такий собі макіяж "без макіяжу" можна використати й для святкового вечора.

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