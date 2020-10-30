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Холостячка Хелловін

Макіяж на Хеловін 2020: ідеї мейкапу та фото гриму в домашніх умовах

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як зробити мейкап на Хеловін - фото 1
як зробити мейкап на Хеловін

У вас немає ідей, який мейкап зробити на Хеловін? У нас є! Дивіться далі та оберіть той макіяж, який найбільше вам сподобається для хеловінської вечірки.

Якщо ви не знаєте, як намалюватися на Хеловін, то не засмучуйтеся, адже ми підібрали для вас найкращі ідеї макіяжу на це моторошне свято.

І ще: Костюми на Хелловін 2020: найкращі образи для дівчат, хлопців і дітей

Обирайте та переходьте до потрібного розділу:

Макіяж очей на Хеловін

Цей макіяж на Хеловін можна зробити звичайною косметикою, спеціального гриму не потрібно. Також плюсом є те, що цей мейкап майже нейтральний, тому з ним можна ходити й вдень.

Макіяж Білосніжки:

Макіяж на Хеловін 2020: ідеї мейкапу та фото гриму в домашніх умовах - фото 432646
Макіяж павук:
Макіяж на Хеловін 2020: ідеї мейкапу та фото гриму в домашніх умовах - фото 432626
Макіяж сучасної барбі:
Макіяж на Хеловін 2020: ідеї мейкапу та фото гриму в домашніх умовах - фото 432647
Макіяж відьми:
Макіяж на Хеловін 2020: ідеї мейкапу та фото гриму в домашніх умовах - фото 432632
Макіяж хеловінський гарбуз:
Макіяж на Хеловін 2020: ідеї мейкапу та фото гриму в домашніх умовах - фото 432645

Простий та легкий макіяж на Хеловін

Підібрали для вас прості варіанти хеловінського макіяжу, який можна зробити за кілька хвилин. Це вже більш маскарадні приклади мейкапів, проте на їх виконання вам не потрібно спеціального гриму, а на змивання ви не витратите багато часу.

Макіяж сльози:

Макіяж на Хеловін 2020: ідеї мейкапу та фото гриму в домашніх умовах - фото 432627

Макіяж ангел і демон:

Макіяж на Хеловін 2020: ідеї мейкапу та фото гриму в домашніх умовах - фото 432631

Макіяж Воно:

Макіяж на Хеловін 2020: ідеї мейкапу та фото гриму в домашніх умовах - фото 432630

Макіяж опудало:

Макіяж на Хеловін 2020: ідеї мейкапу та фото гриму в домашніх умовах - фото 432637

Макіяж клоун:

Макіяж на Хеловін 2020: ідеї мейкапу та фото гриму в домашніх умовах - фото 432640

Простий макіяж на Хеловін для хлопців:

Макіяж на Хеловін 2020: ідеї мейкапу та фото гриму в домашніх умовах - фото 432693
Макіяж на Хеловін 2020: ідеї мейкапу та фото гриму в домашніх умовах - фото 432695

Страшний макіяж на Хеловін

Для страшного ефекту знадобиться червона фарба або штучна кров, білий і чорний грим (але можна обійтися і фарбою) та клей для шрамів.

Макіяж череп:

Макіяж на Хеловін 2020: ідеї мейкапу та фото гриму в домашніх умовах - фото 432641

Макіяж зі шрамами:

Макіяж на Хеловін 2020: ідеї мейкапу та фото гриму в домашніх умовах - фото 432686
Макіяж на Хеловін 2020: ідеї мейкапу та фото гриму в домашніх умовах - фото 432685
Макіяж на Хеловін 2020: ідеї мейкапу та фото гриму в домашніх умовах - фото 432684
Страшний макіяж на Хеловін для хлопців:
Макіяж на Хеловін 2020: ідеї мейкапу та фото гриму в домашніх умовах - фото 432690
Макіяж на Хеловін 2020: ідеї мейкапу та фото гриму в домашніх умовах - фото 432687
Макіяж на Хеловін 2020: ідеї мейкапу та фото гриму в домашніх умовах - фото 432691

Красивий макіяж на Хеловін

На Хеловін можна бути й красунею – не обов'язково обирати страшні образи. Додайте у звичайний макіяж моторошний елемент і вуаля – тематичний мейкап готовий!

Кривавий макіяж:

Макіяж на Хеловін 2020: ідеї мейкапу та фото гриму в домашніх умовах - фото 432650
Макіяж Фріда Кало:
Макіяж на Хеловін 2020: ідеї мейкапу та фото гриму в домашніх умовах - фото 432635
Макіяж сльози:
Макіяж на Хеловін 2020: ідеї мейкапу та фото гриму в домашніх умовах - фото 432648
Макіяж ангел:
Макіяж на Хеловін 2020: ідеї мейкапу та фото гриму в домашніх умовах - фото 432642
Макіяж зомбі:
Макіяж на Хеловін 2020: ідеї мейкапу та фото гриму в домашніх умовах - фото 432643

Оригінальний макіяж на Хеловін

Якщо хочете виділятися, то варто обрати нетривіальні образи. Ось кілька прикладів, як можна виглядати на Хеловін, щоб привертати до себе увагу на Хеловін.

Макіяж опудало:

Макіяж на Хеловін 2020: ідеї мейкапу та фото гриму в домашніх умовах - фото 432638
Макіяж гарбуз:
Макіяж на Хеловін 2020: ідеї мейкапу та фото гриму в домашніх умовах - фото 432649
Макіяж череп:
Макіяж на Хеловін 2020: ідеї мейкапу та фото гриму в домашніх умовах - фото 432644
Макіяж монахиня:
Макіяж на Хеловін 2020: ідеї мейкапу та фото гриму в домашніх умовах - фото 432639
Макіяж Пила:
Макіяж на Хеловін 2020: ідеї мейкапу та фото гриму в домашніх умовах - фото 432636
Оригінальний макіяж на Хеловін для хлопців:
Макіяж на Хеловін 2020: ідеї мейкапу та фото гриму в домашніх умовах - фото 432699
Макіяж Джонні Депп:
Макіяж на Хеловін 2020: ідеї мейкапу та фото гриму в домашніх умовах - фото 432694

Макіяж вампіра на Хеловін

Образ вампіра досить популярний на костюмованих вечірках, адже зробити з себе кровопивцю за допомогою макіяжу досить легко. Є кілька варіантів: з кров'ю, зубами, павутиною...

Макіяж на Хеловін 2020: ідеї мейкапу та фото гриму в домашніх умовах - фото 432671
Макіяж на Хеловін 2020: ідеї мейкапу та фото гриму в домашніх умовах - фото 432672
Макіяж на Хеловін 2020: ідеї мейкапу та фото гриму в домашніх умовах - фото 432675
Макіяж на Хеловін 2020: ідеї мейкапу та фото гриму в домашніх умовах - фото 432674
Макіяж на Хеловін 2020: ідеї мейкапу та фото гриму в домашніх умовах - фото 432673
Макіяж вампіра на Хеловін для хлопців:
Макіяж на Хеловін 2020: ідеї мейкапу та фото гриму в домашніх умовах - фото 432678

Макіяж на Хеловін летюча миша

Летюча миша – дуже цікавий варіант образу на Хеловін. Погляньте, скільки є версій і які вони різні. На крайній випадок оберіть костюм та макіяж у стилі Бетмена.

Макіяж на Хеловін 2020: ідеї мейкапу та фото гриму в домашніх умовах - фото 432701
Макіяж на Хеловін 2020: ідеї мейкапу та фото гриму в домашніх умовах - фото 432697
Макіяж на Хеловін 2020: ідеї мейкапу та фото гриму в домашніх умовах - фото 432700
Макіяж на Хеловін 2020: ідеї мейкапу та фото гриму в домашніх умовах - фото 432698
Макіяж на Хеловін 2020: ідеї мейкапу та фото гриму в домашніх умовах - фото 432696
Макіяж Бетмена на Хеловін для хлопців:
Макіяж на Хеловін 2020: ідеї мейкапу та фото гриму в домашніх умовах - фото 432692

Макіяж на Хеловін клоун

Один з найпопулярніших та найлегших у виконанні образів на Хеловін – клоун. Але можна приділити макіяжу трохи більше часу й у вас вийде справжній шедевр.

Макіяж клоуна на Хеловін для хлопців:

Макіяж на Хеловін 2020: ідеї мейкапу та фото гриму в домашніх умовах - фото 432667

Макіяж на Хеловін 2020: ідеї мейкапу та фото гриму в домашніх умовах - фото 432666
Макіяж на Хеловін 2020: ідеї мейкапу та фото гриму в домашніх умовах - фото 432669
Макіяж на Хеловін 2020: ідеї мейкапу та фото гриму в домашніх умовах - фото 432668
Макіяж на Хеловін 2020: ідеї мейкапу та фото гриму в домашніх умовах - фото 432665
Макіяж клоуна на Хеловін для кота:
Макіяж на Хеловін 2020: ідеї мейкапу та фото гриму в домашніх умовах - фото 432664

Макіяж на Хеловін Джокер

Джокер – вже давно улюбленець публіки. І не тільки на Хеловін, а й на усіх костюмованих вечірках. Цей макіяж має кілька варіантів: з коміксів та з кількох фільмів від різних режисерів. Оберіть той, який вам найбільше до душі.

Макіяж на Хеловін 2020: ідеї мейкапу та фото гриму в домашніх умовах - фото 432629
Макіяж на Хеловін 2020: ідеї мейкапу та фото гриму в домашніх умовах - фото 432628
Макіяж на Хеловін 2020: ідеї мейкапу та фото гриму в домашніх умовах - фото 432680
Макіяж на Хеловін 2020: ідеї мейкапу та фото гриму в домашніх умовах - фото 432682
Макіяж Джокера на Хеловін для хлопців:
Макіяж на Хеловін 2020: ідеї мейкапу та фото гриму в домашніх умовах - фото 432683
Макіяж на Хеловін 2020: ідеї мейкапу та фото гриму в домашніх умовах - фото 432681

Макіяж на Хеловін Воно

Клоун Пеннівайз з фільму "Воно" настільки моторошний, що є найстрашнішим образом серед хеловінських персонажів. Додатково можете озброїтися інвентарем – червоною кулькою.

Макіяж на Хеловін 2020: ідеї мейкапу та фото гриму в домашніх умовах - фото 432656

Грим страшного клоуна:

Макіяж на Хеловін 2020: ідеї мейкапу та фото гриму в домашніх умовах - фото 432659
Макіяж на Хеловін 2020: ідеї мейкапу та фото гриму в домашніх умовах - фото 432655
Макіяж на Хеловін 2020: ідеї мейкапу та фото гриму в домашніх умовах - фото 432657

Макіяж Пеннівайзв з "Воно" на Хеловін для хлопців:

Макіяж на Хеловін 2020: ідеї мейкапу та фото гриму в домашніх умовах - фото 432662
Макіяж на Хеловін 2020: ідеї мейкапу та фото гриму в домашніх умовах - фото 432658

До теми: Хелловін під час пандемії: фото моторошних і крутих масок

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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