Макіяж на Хеловін 2020: ідеї мейкапу та фото гриму в домашніх умовах

У вас немає ідей, який мейкап зробити на Хеловін? У нас є! Дивіться далі та оберіть той макіяж, який найбільше вам сподобається для хеловінської вечірки.

Якщо ви не знаєте, як намалюватися на Хеловін, то не засмучуйтеся, адже ми підібрали для вас найкращі ідеї макіяжу на це моторошне свято.

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Обирайте та переходьте до потрібного розділу:

Цей макіяж на Хеловін можна зробити звичайною косметикою, спеціального гриму не потрібно. Також плюсом є те, що цей мейкап майже нейтральний, тому з ним можна ходити й вдень.

Макіяж Білосніжки:

Макіяж павук:

Макіяж сучасної барбі: Макіяж відьми: Макіяж хеловінський гарбуз:

Підібрали для вас прості варіанти хеловінського макіяжу, який можна зробити за кілька хвилин. Це вже більш маскарадні приклади мейкапів, проте на їх виконання вам не потрібно спеціального гриму, а на змивання ви не витратите багато часу.

Макіяж сльози:

Макіяж ангел і демон:

Макіяж Воно: Макіяж опудало: Макіяж клоун: Простий макіяж на Хеловін для хлопців:

Для страшного ефекту знадобиться червона фарба або штучна кров, білий і чорний грим (але можна обійтися і фарбою) та клей для шрамів.

Макіяж череп:

Макіяж зі шрамами:

Страшний макіяж на Хеловін для хлопців:

На Хеловін можна бути й красунею – не обов'язково обирати страшні образи. Додайте у звичайний макіяж моторошний елемент і вуаля – тематичний мейкап готовий!

Кривавий макіяж:

Макіяж Фріда Кало:

Макіяж сльози: Макіяж ангел: Макіяж зомбі:

Якщо хочете виділятися, то варто обрати нетривіальні образи. Ось кілька прикладів, як можна виглядати на Хеловін, щоб привертати до себе увагу на Хеловін.

Макіяж опудало:

Макіяж гарбуз:

Макіяж череп: Макіяж монахиня: Макіяж Пила: Оригінальний макіяж на Хеловін для хлопців: Макіяж Джонні Депп:

Образ вампіра досить популярний на костюмованих вечірках, адже зробити з себе кровопивцю за допомогою макіяжу досить легко. Є кілька варіантів: з кров'ю, зубами, павутиною...

Макіяж вампіра на Хеловін для хлопців:

Летюча миша – дуже цікавий варіант образу на Хеловін. Погляньте, скільки є версій і які вони різні. На крайній випадок оберіть костюм та макіяж у стилі Бетмена.

Макіяж Бетмена на Хеловін для хлопців:

Один з найпопулярніших та найлегших у виконанні образів на Хеловін – клоун. Але можна приділити макіяжу трохи більше часу й у вас вийде справжній шедевр.

Макіяж клоуна на Хеловін для хлопців:

Макіяж клоуна на Хеловін для кота:

Джокер – вже давно улюбленець публіки. І не тільки на Хеловін, а й на усіх костюмованих вечірках. Цей макіяж має кілька варіантів: з коміксів та з кількох фільмів від різних режисерів. Оберіть той, який вам найбільше до душі.

Макіяж Джокера на Хеловін для хлопців:

Клоун Пеннівайз з фільму "Воно" настільки моторошний, що є найстрашнішим образом серед хеловінських персонажів. Додатково можете озброїтися інвентарем – червоною кулькою.

Грим страшного клоуна:

Макіяж Пеннівайзв з "Воно" на Хеловін для хлопців:

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