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Макіяж на Хеловін 2020: ідеї мейкапу та фото гриму в домашніх умовах
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У вас немає ідей, який мейкап зробити на Хеловін? У нас є! Дивіться далі та оберіть той макіяж, який найбільше вам сподобається для хеловінської вечірки.
Якщо ви не знаєте, як намалюватися на Хеловін, то не засмучуйтеся, адже ми підібрали для вас найкращі ідеї макіяжу на це моторошне свято.
І ще: Костюми на Хелловін 2020: найкращі образи для дівчат, хлопців і дітей
Обирайте та переходьте до потрібного розділу:
- Макіяж очей
- Простий мейкап
- Страшний грим
- Красивий мейкап
- Оригінальний макіяж
- Вампір
- Летюча миша
- Клоун
- Джокер
- Воно (Пеннівайз)
Макіяж очей на Хеловін
Цей макіяж на Хеловін можна зробити звичайною косметикою, спеціального гриму не потрібно. Також плюсом є те, що цей мейкап майже нейтральний, тому з ним можна ходити й вдень.
Макіяж Білосніжки:
Простий та легкий макіяж на Хеловін
Підібрали для вас прості варіанти хеловінського макіяжу, який можна зробити за кілька хвилин. Це вже більш маскарадні приклади мейкапів, проте на їх виконання вам не потрібно спеціального гриму, а на змивання ви не витратите багато часу.
Макіяж сльози:
Макіяж ангел і демон:
Макіяж Воно:
Макіяж опудало:
Макіяж клоун:
Простий макіяж на Хеловін для хлопців:
Страшний макіяж на Хеловін
Для страшного ефекту знадобиться червона фарба або штучна кров, білий і чорний грим (але можна обійтися і фарбою) та клей для шрамів.
Макіяж череп:
Макіяж зі шрамами:
Красивий макіяж на Хеловін
На Хеловін можна бути й красунею – не обов'язково обирати страшні образи. Додайте у звичайний макіяж моторошний елемент і вуаля – тематичний мейкап готовий!
Кривавий макіяж:
Оригінальний макіяж на Хеловін
Якщо хочете виділятися, то варто обрати нетривіальні образи. Ось кілька прикладів, як можна виглядати на Хеловін, щоб привертати до себе увагу на Хеловін.
Макіяж опудало:
Макіяж вампіра на Хеловін
Образ вампіра досить популярний на костюмованих вечірках, адже зробити з себе кровопивцю за допомогою макіяжу досить легко. Є кілька варіантів: з кров'ю, зубами, павутиною...
Макіяж на Хеловін летюча миша
Летюча миша – дуже цікавий варіант образу на Хеловін. Погляньте, скільки є версій і які вони різні. На крайній випадок оберіть костюм та макіяж у стилі Бетмена.
Макіяж на Хеловін клоун
Один з найпопулярніших та найлегших у виконанні образів на Хеловін – клоун. Але можна приділити макіяжу трохи більше часу й у вас вийде справжній шедевр.
Макіяж клоуна на Хеловін для хлопців:
Макіяж на Хеловін Джокер
Джокер – вже давно улюбленець публіки. І не тільки на Хеловін, а й на усіх костюмованих вечірках. Цей макіяж має кілька варіантів: з коміксів та з кількох фільмів від різних режисерів. Оберіть той, який вам найбільше до душі.
Макіяж на Хеловін Воно
Клоун Пеннівайз з фільму "Воно" настільки моторошний, що є найстрашнішим образом серед хеловінських персонажів. Додатково можете озброїтися інвентарем – червоною кулькою.
Грим страшного клоуна:
Макіяж Пеннівайзв з "Воно" на Хеловін для хлопців:
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