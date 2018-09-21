МакГрегор і Нурмагомедов влаштували справжнє шоу перед боєм

Відбулася прес-конференція Конора МакГрегора і Хабіба Нурмагомедова напередодні їхнього бою в Лас-Вегасі.

У Нью-Йорку відбулася прес-конференція бійців UFC ірландця Конора МакГрегора і росіянина Хабіба Нурмагомедова напередодні їх чемпіонського бою, який пройде 6 жовтня.

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Під час прес-конференції між бійцями виникла перепалка. Ірландець з перших хвилин почав провокувати суперника. Конор поставив на стіл віскі свого виробництва і відкоркував пляшку, зажадавши пластикові стаканчики. Потім він випив і пригостив керівника UFC Дану Уайта. Запропонував ірландець трохи свого напою і Нурмагомедову, але той відповів, що не п'є.

Далі МакГрегор продовжив активно тиснути на росіянина. "Ти – нікчема, що у тебе там, 26 перемог? Та ти з ким бився, курка? З бійцями менше тебе, любителями! Твій останній бій був ганьбою! Ти бити просто не вмієш", – сказав МакГрегор.

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