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МакГрегор чесно зізнався, з ким хоче провести наступний бій

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МакГрегор / mmalegend

Ексчемпіон UFC у двох вагових категоріях Конор МакГрегор, який тріумфально повернувся, перемігши американця Дональда Серроне на UFC 246, заявив, що готовий провести третій бій проти Нейта Діаса.

Відзначимо, що відразу після цього бою Діас заявив, що це був слабкий суперник для Конора.

І ще: Серроне пояснив поразку у бою з МакГрегором: я розгубився

МакГрегор відреагував на цю заяву, запропонувавши Діасу провести третій бій. "Давай, Нейт. Давай, брат. Давай зробимо цей бій втретє. Я завжди думаю про нього", – передає слова МакГрегора MMA Fighting.

Нагадаємо, Конор МакГрегор двічі зустрічався з Діасом у 2016 році. Перший бій виграв Діас (достроково), другий – МакГрегор (рішенням суддів). Днями МакГрегор нокаутував Серроне в першому раунді. Дональд впав після потужного хайкіка у голову, і Конор добив його кулаками. Бій тривав всього 40 секунд.

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МакГрегор і Діас

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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