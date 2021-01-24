МакГрегор – Порьє: дивитись відео і результат бою, хто переміг у сенсаційному поєдинку

Конор Макгрегор та Дастін Пор'є провели незвичайний бій 24 січня 2021 року. Поєдинок закінчився достроково несподіваним фіналом. Дізнайтеся результати та дивіться повне відео бою.

У ніч на неділю, 24 січня, на Бійцівському острові в Абу-Дабі зустрілись ірландець Конор МакГрегор та американець Дастін Пор'є.

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Попри очікування, бій завершився достроково, адже вже у другому раунді Пор'є відправив на канвас ірландця. Тож рефері прийняв рішення зупинити поєдинок. Це перший випадок у кар'єрі МакГрегора в UFC, коли він отримав поразку через нокаут.

Відзначимо, що на кону не було титулу, але переможець бою претендує на пояс UFC в легкій вазі, який зараз належить Хабібу Нурмагомедову.

Також варто додати, що нова зустріч на рингу стала реваншем бою ще у 2014 році, коли МакГрегор феєрично переміг Пор'є нокаутом у першому раунді, тож тепер рахунок 1:1.

1-1



Maybe we'll see these two share an Octagon again some day... #UFC257 pic.twitter.com/lBWg63ynik — UFC (@ufc) January 24, 2021

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