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МакГрегор – Порьє: дивитись відео і результат бою, хто переміг у сенсаційному поєдинку

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МакГрегор вперше програв через нокаут - фото 1
МакГрегор вперше програв через нокаут / Getty Images

Конор Макгрегор та Дастін Пор'є провели незвичайний бій 24 січня 2021 року. Поєдинок закінчився достроково несподіваним фіналом. Дізнайтеся результати та дивіться повне відео бою.

У ніч на неділю, 24 січня, на Бійцівському острові в Абу-Дабі зустрілись ірландець Конор МакГрегор та американець Дастін Пор'є.

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Попри очікування, бій завершився достроково, адже вже у другому раунді Пор'є відправив на канвас ірландця. Тож рефері прийняв рішення зупинити поєдинок. Це перший випадок у кар'єрі МакГрегора в UFC, коли він отримав поразку через нокаут.

Відзначимо, що на кону не було титулу, але переможець бою претендує на пояс UFC в легкій вазі, який зараз належить Хабібу Нурмагомедову.

Також варто додати, що нова зустріч на рингу стала реваншем бою ще у 2014 році, коли МакГрегор феєрично переміг Пор'є нокаутом у першому раунді, тож тепер рахунок 1:1.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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