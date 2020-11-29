Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Холостячка Топ-модель по-українськи

Бій Тайсон – Джонс закінчився скандалом: переможця нема

  • 31
Бій Тайсон - Джонс - фото 1
Бій Тайсон - Джонс / Getty Images

Довгоочікуваний бій між Майком Тайсоном та Роєм Джонсом-молодшим завершився несподіванкою для обох боксерів.

29 листопада у Лос-Анджелесі пройшов легендарний бій між суперважковаговиками, адже на рингу зустрілись Майк Тайсон та Рой Джон-молодший. Однак боротьба за не менш унікальний пояс WBC Black Lives Matter закінчилась нічиєю.

І ще: Усик – Чісора: боксери влаштували дружній перекус бургерами після бою

8 раундів по 2 хвилини так і не допомогли суддям визначити переможця, тож вони навіть відмовились оголошувати результати. Це довелось зробити журналісту-коментатору, чиї слова добряче роздратували бійців.

Тайсон Джонс, дивитись відео бою:

Відзначимо, що з перших раундів Тайсон був доволі активним, однак і Джонс не втрачав нагоду завдати удар у відповідь. Тому не дивно, що нічия викликала невдоволення у Залізного Майка, для кого бій був першим за 15 років, тож він зі скандалом залишив ринг.

Читайте також: Я не погоджуюсь з результатом: Ломаченко емоційно прокоментував поразку Лопесу

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Як змінювалася гаряча бразилійка Алессандра Амбросіо: фото 18+
  • 26 листопада, 16:21
  • 1230
5 речей, які має взяти чоловік на перше побачення
  • 18 листопада, 20:36
  • 211
Гороскоп на цей тиждень 23 – 29 листопада: прогноз для всіх знаків Зодіаку
  • 22 листопада, 15:29
  • 851
Загрузка...
Новини