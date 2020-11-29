Бій Тайсон – Джонс закінчився скандалом: переможця нема

Довгоочікуваний бій між Майком Тайсоном та Роєм Джонсом-молодшим завершився несподіванкою для обох боксерів.

29 листопада у Лос-Анджелесі пройшов легендарний бій між суперважковаговиками, адже на рингу зустрілись Майк Тайсон та Рой Джон-молодший. Однак боротьба за не менш унікальний пояс WBC Black Lives Matter закінчилась нічиєю.

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8 раундів по 2 хвилини так і не допомогли суддям визначити переможця, тож вони навіть відмовились оголошувати результати. Це довелось зробити журналісту-коментатору, чиї слова добряче роздратували бійців.

Тайсон – Джонс, дивитись відео бою:

Відзначимо, що з перших раундів Тайсон був доволі активним, однак і Джонс не втрачав нагоду завдати удар у відповідь. Тому не дивно, що нічия викликала невдоволення у Залізного Майка, для кого бій був першим за 15 років, тож він зі скандалом залишив ринг.

#TysonJones is scored a draw!



Mike Tyson agrees.

Roy Jones Jr not so much... pic.twitter.com/XgwOyyQx3W — Boxing on BT Sport (@BTSportBoxing) November 29, 2020

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