Джошуа – Пулєв: дивитись відео і результат бою, хто переміг

Ентоні Джошуа та Кубрат Пулєв провели незвичайний бій 12 грудня 2020 року. Проте поєдинок завершився цікавим фіналом. Дізнайтеся результати та дивіться повне відео бою.

У ніч на 13 грудня у Великобританії пройшов супербій між британцем Ентоні Джошуа та болгарським боксером Кубратом Пулєвим у надважкій вазі. Зустріч була напруженою, але перемогу все ж отримав саме Джошуа, захистивши всі свої титули чемпіона світу серед супертяжів за версіями WBO/WBA/IBF.

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Бій проходив за правилами 12 раундів, однак вже у третьому британець двічі влаштував нокдаун Пулєву, а у 9 нокаутував суперника, що й принесло остаточну перемогу на рингу.

Джошуа – Пулєв: дивитись повне відео бою:

Не довелось довго чекати і на реакцію інших боксерів, адже супертяж Тайсон Ф'юрі навіть записав відео для Джошуа, заявивши, що зможе нокаутувати його всього за три раунди.

“Ось і все. Ентоні Джошуа щойно облайнився у прямому ефірі. Його спитали, чи хоче він битися, але він втік і притулився до краю. Я хочу битися! Я хочу битися з ним в наступному бою! Я нокаутую Джошуа за три раунди. Він такий ледар. Не можу дочекатися моменту, коли відключу його. Я відлупцюю його, так само як і Уайлдера за два-три раунди", – зазначив Ф'юрі.

Річ у тому, що одразу після бою Джошуа заявив, що готовий битися з усіма, у кого є ще пояс в його категорії. Тож незабаром на рингу можуть зійтись дві зірки британського боксу.

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