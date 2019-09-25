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Apple розповіла про нові функції в iPadOS: корисні відео

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iPadOS потішить крутими функціями власників планшетів від Apple - фото 1
iPadOS потішить крутими функціями власників планшетів від Apple

Apple випустила п'ять нових відеороликів, що демонструють основні нововведення iPadOS. Нова операційна система для планшетів стала доступна всім користувачам на день ​​раніше.

З виходом iPadOS 13 на планшетах Apple з'явився темний режим, нові жести, змінена багатозадачність та багато іншого.

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У першому відео виробник пояснює, як використовувати нові функції Slide Over в iPadOS.

Друге відео підкреслює поліпшення в багатозадачності на iPad. Тепер користувачі можуть відкривати два вікна одного і того ж додатка. Раніше так можна було використовувати тільки браузер Safari.

У iPadOS 13 також з'явилися нові жести для редагування текстів. Наприклад, можна "ущипнути" потрібний фрагмент трьома пальцями для копіювання в буфер обміну.

Крім того, Apple додала можливість змінювати розмір і розташування клавіатури, а також метод безперервного введення тексту. Раніше подібна функція була в сторонніх клавіатурах, наприклад, Swype.

Ще один ролик присвячений короткому огляду всіх нововведень iPadOS. Можливо, тепер планшети Apple на новій операційній системі зможуть замінити деяким людям комп'ютери.

А ви вже оновили свій iPad до свіженької iPadOS?

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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