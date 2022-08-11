Мак повертається: коли в Україні знову запрацює McDonald’s

Компанія McDonald’s вирішила все ж відновити роботу у деяких областях України. Коли ж заклади відчинять двері для українців – читайте далі.

Легенди про те, що у серпні McDonald’s відновить роботу в Україні розбились об реальність, але хорошими новинами поділився Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба. На своїй офіційній сторінці фейсбуці він привітав компанію з рішенням відчинитись, а також додав, що спершу заклади запрацюють у Києві та у західних областях.

І ще: Акція "Смілива гривня" від НБУ: здайте монети на потреби ЗСУ

Підготовка до безпосереднього відкриття дверей ресторанів займе ще певний час. Але головне, що є політичне рішення: Мак повертається. Як ви знаєте, ми вели довгі переговори і переконували McDonald‘s відновити роботу в Україні. Я вдячний керівництву компанії за ухвалене рішення. І окрема подяка усім, хто долучився до цієї адвокації у США та в Україні, – зауважив він.

Alia on Unsplash

Також Кулеба пояснив, що справа далеко не тільки у стравах, за якими "скучили мільйони українців". Насправді відновлення роботи великої американської компанії зараз в Україні є сигналом для міжнародного бізнесу. Це приклад того, що навіть під час війни корпорації можуть продовжувати працювати.

Це робочі місця та податки до українського бюджету, виживання нашої економіки в часи російської агресії. Це, зрештою, частина відновлення України, – наголосив глава МЗС.

Читайте також: Перекази у PayPal без комісії для українців будуть доступні до кінця вересня