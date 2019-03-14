Майже Рембрант: створили першого робота-художника

У Британії розробники створили першого у світі робота-художницю. Її звуть Ай-Да. Дізнайтеся, на що здатна ця машина.

Робота назвали на честь Ади Лавлейс, першої жінки-програміста.

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Цей робот може малювати картини олівцем, а у своїй роботі Ай-Да використовує алгоритми штучного інтелекту. На одну картину Ай-Да витрачає приблизно 45 хвилин. Вона зображує людей та тварин за фотографіями, а також може малювати натюрморти.

Вона змушує всіх нас задуматися про технології та їх ролі в суспільстві – розповідає Ейдан Меллер, глава компанії, яка створила художницю.

У Ай-Ди є біонічна рука з великим діапазоном рухів. Це потрібно, щоб робот могла малювати. Також у неї силіконова шкіра, очі з вбудованими камерами, реалістичні зуби і ясна.

9 травня в Lady Margaret Hall пройде виставка картин Ай-Ди та інших робіт, створених штучним інтелектом. Робот виступить перед гостями, а в листопаді ще раз представить свої картини в Лондоні.

Творці Ай-Ди просять художників сприймати штучний інтелект не як конкурента, а як помічника та інструмент, який допоможе працювати краще, адже її створили для допомоги та вдосконалення їхньої роботи.

Робот-художниця

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