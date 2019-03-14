Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Серіал Школа Серіал Кріпосна Гороскоп на день

Майже Рембрант: створили першого робота-художника

  • 21
Перший робот, який вміє малювати шедеври. - фото 1
Перший робот, який вміє малювати шедеври.

У Британії розробники створили першого у світі робота-художницю. Її звуть Ай-Да. Дізнайтеся, на що здатна ця машина.

Робота назвали на честь Ади Лавлейс, першої жінки-програміста.

І ще: Майбутнє поряд: американці показали робота, який робить сальто (відео)

Цей робот може малювати картини олівцем, а у своїй роботі Ай-Да використовує алгоритми штучного інтелекту. На одну картину Ай-Да витрачає приблизно 45 хвилин. Вона зображує людей та тварин за фотографіями, а також може малювати натюрморти.

Вона змушує всіх нас задуматися про технології та їх ролі в суспільстві – розповідає Ейдан Меллер, глава компанії, яка створила художницю.

У Ай-Ди є біонічна рука з великим діапазоном рухів. Це потрібно, щоб робот могла малювати. Також у неї силіконова шкіра, очі з вбудованими камерами, реалістичні зуби і ясна.

9 травня в Lady Margaret Hall пройде виставка картин Ай-Ди та інших робіт, створених штучним інтелектом. Робот виступить перед гостями, а в листопаді ще раз представить свої картини в Лондоні.

Творці Ай-Ди просять художників сприймати штучний інтелект не як конкурента, а як помічника та інструмент, який допоможе працювати краще, адже її створили для допомоги та вдосконалення їхньої роботи.

Робот-художниця - фото 314173
Робот-художниця

До теми: У Цюриху відкрили будинок, який побудували роботи

Джерело: dazed digital
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Вигравай зарплату президента на Радіо МАКСИМУМ!
  • 04 березня, 15:17
  • 3219
iPhone та Samsung Galaxy: ТОП-5 смартфонів 2000-х, якими марив кожен
  • 11 березня, 15:13
  • 874
Гарні привітання з Днем народження українською мовою
  • 25.04.2018, 20:31
  • 1312159
Загрузка...

Конкурс

Вигравай зарплату президента на Радіо МАКСИМУМ!
Новини
Радіо Максимум Новини Технології