Майже оголена Тіна Кароль зачарувала публіку

Тіна Кароль днями опублікували відверте відео з музичних гастролей. Шанувальники отетеріли від краси зірки!

На відео зірка у білизні співає та позує на для своїх шанувальників на одному з концертів у всеукраїнському турі, який вона влаштувала у 2020 році.

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Фанати в захваті. Вони з радістю сприйняли не лише появу жінки у такому екстравагантному вбранні, але почали писати у коментарях про свою любов до неї та бажання потрапити, хоч на один з концертів у турі. Словом тур проходить по українських містах, як великих так і менших, квитки ще досі можна замовити на останні з них.

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