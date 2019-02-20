Майже мільйон українців не зможе голосувати, і ось чому

До виборів президента залишилося трохи більше ніж місяць, але не всім українцям вдасться виявити свою громадянську позицію. Мова йде про майже мільйон громадян України.

Керівник Служби державного реєстру виборців Олександр Стельмах під час конференції заявив, що майже мільйон громадян України не зможе проголосувати через відсутність прописки.

І ще: Задовбали: нова пародія на Олега Ляшка розсмішила мережу (18+)

На його думку, майже мільйон незареєстрованих українців – серйозний виклик для ЦВК та й ведення реєстру.

Але як ми всі знаємо, таких виборців неможливо включити ні в одну виборчу дільницю. Вони мають штампик "вибув" у паспорті, і включити ми їх нікуди не можемо. Це вже по суті ціла армія наших виборців. Треба законодавцю щось думати, можливо, якось змінити форму ведення реєстру, щоб ці виборці також могли голосувати, – сказав Стельмах.

Відсутність місця реєстрації унеможливлює голосування

Для того, щоб переконатися, що ви внесені до виборчих списків, рекомендуємо пройти перевірку в Державному реєстрі виборців. Для цього необхідно вказати свої ПІБ, дату народження, електронну пошту та виборчу адресу.

Читайте також: Декларація – 3 в 1: пародія на Тимошенко, Зеленського і Ляшка підірвала мережу