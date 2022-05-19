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Майже літо в Україні: синоптик розповіла, якою буде погода 20 травня

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Прогноз погоди на 20 травня 2022 в Україні - фото 1
Прогноз погоди на 20 травня 2022 в Україні / Bruno Martins on Unsplash

20 травня в Україні переважатиме тепла та сонячна погода, а дощі очікуються лише у кількох областях. Детальний прогноз на п'ятницю по містах читайте далі.

20 травня, у п'ятницю, середня температура повітря сягне +18+24. найспекотніше буде у західних областях – до +22+27, а найсвіжіше на Луганщині, на Харківщині, на Сумщині, на Полтавщині та на Чернігівщині – до +15+20. Про це повідомила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соцмережі фейсбук.

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Вітер західний, помірний. Рвучкий – на Заході та Сході України. Дощі можливі у п'ятницю лише на північному сході України. Проте все ж більшість наших областей опиниться у сухій повітряній масі. У Києві 20-го травня очікується суха тепла погода, може хіба що хмарність збільшитися, максимальна температура досягне +22 градусів. Дощі в столиці малоймовірні, – поділилась вона.

Вже з суботи, 21 травня, дощі прийдуть у більшість областей, окрім Херсонщини, Одещини, Миколаївщини та Криму. 22 травня в країну завітає похолодання до +12+18.

Прогноз погоди на 20 травня у містах України:

Майже літо в Україні: синоптик розповіла, якою буде погода 20 травня - фото 505610
  • Ужгород +25+27
  • Львів +24+26
  • Чернівці +25+27
  • Івано-Франківськ +25+27
  • Тернопіль +24+26
  • Рівне +23+25
  • Луцьк +24+26
  • Вінниця +25+27
  • Хмельницький +25+27
  • Житомир +21+23
  • Чернігів +18+20
  • Черкаси +20+22
  • Кропивницький +21+23
  • Миколаїв +23+25
  • Одеса +22+24
  • Херсон +21+23
  • Сімферополь +19+21
  • Полтава +19+21
  • Суми +17+19
  • Харків +18+20
  • Дніпро +19+21
  • Запоріжжя +20+22
  • Донецьк +18+20
  • Луганськ +17+19

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