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Майже літо в Україні: синоптик розповіла, якою буде погода 20 травня
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20 травня в Україні переважатиме тепла та сонячна погода, а дощі очікуються лише у кількох областях. Детальний прогноз на п'ятницю по містах читайте далі.
20 травня, у п'ятницю, середня температура повітря сягне +18+24. найспекотніше буде у західних областях – до +22+27, а найсвіжіше на Луганщині, на Харківщині, на Сумщині, на Полтавщині та на Чернігівщині – до +15+20. Про це повідомила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соцмережі фейсбук.
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Вітер західний, помірний. Рвучкий – на Заході та Сході України. Дощі можливі у п'ятницю лише на північному сході України. Проте все ж більшість наших областей опиниться у сухій повітряній масі. У Києві 20-го травня очікується суха тепла погода, може хіба що хмарність збільшитися, максимальна температура досягне +22 градусів. Дощі в столиці малоймовірні, – поділилась вона.
Вже з суботи, 21 травня, дощі прийдуть у більшість областей, окрім Херсонщини, Одещини, Миколаївщини та Криму. 22 травня в країну завітає похолодання до +12+18.
Прогноз погоди на 20 травня у містах України:
- Ужгород +25+27
- Львів +24+26
- Чернівці +25+27
- Івано-Франківськ +25+27
- Тернопіль +24+26
- Рівне +23+25
- Луцьк +24+26
- Вінниця +25+27
- Хмельницький +25+27
- Житомир +21+23
- Чернігів +18+20
- Черкаси +20+22
- Кропивницький +21+23
- Миколаїв +23+25
- Одеса +22+24
- Херсон +21+23
- Сімферополь +19+21
- Полтава +19+21
- Суми +17+19
- Харків +18+20
- Дніпро +19+21
- Запоріжжя +20+22
- Донецьк +18+20
- Луганськ +17+19
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