Майже кожен третій житель Великобританії зізнався, що міняє постіль лише раз в рік

Під час опитування 30% британців заявили, що перуть свої простирадла лише "раз на рік". Жителі Великобританії також поділилися, як часто перуть джинси, рушники і спідню білизну. Результати виявилися несподіваними. Опитування провела компанія Hammonds Furniture, в ньому взяли участь 2 тисячі осіб.

Так, згідно з результатами дослідження, ковдри перуть раз в рік 36%. Крім того, вкрай рідко (теж тільки один раз в рік) перуть джинси 18% осіб. При цьому британці виявилися набагато охайнішими, коли справа стосується рушників. 40% респондентів перуть їх після кожного використання, а 45% – після п'яти використань.

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Що стосується спідньої білизни, після кожного носіння його перуть 80% учасників опитування, проте результати відрізняються у залежності від гендеру. 25% чоловіків зізналися, що перуть свою білизну лише після того, як наділи її разів п'ять. 13% жінок роблять так само. При цьому 10% чоловіків і 3% жінок заявили, що змінюють білизну ще рідше – після десяти разів використання.

Крім того, з'ясувалося, що 55% жінок перуть бюстгальтер після п'яти разів носіння, а 17% – після кожного носіння. 6% дівчат змінюють бюстгальтер після десяти разів використання.

Експерти Hammonds Furniture в цілому були пригнічені результатами дослідження. Вони підкреслили, що звичка рідко прати білизну може привести до появи пилових кліщів, грибкових інфекцій і подразнення шкіри.

Доктор Арагона Джузеппе зазначив, що постільну білизну варто міняти один раз в тиждень – це найкращий спосіб забезпечити оптимальний рівень чистоти.

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