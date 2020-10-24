Косметолог розповіла, як уникнути висипань при носінні маски

Лікар-косметолог детально описала, як треба носити захисну маску, щоб уникнути проблем зі шкірою на обличчі.

"Безумовно, ми за останні місяці дуже часто стикаємося з тим, що до нас приходять все більше пацієнтів з висипаннями, пов'язаними з тривалим носінням масок. З'явився навіть спеціальний жартівливий термін для цих висипань:"маскні", – зазначають фахівці.

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За їх словами, частіше за інших з цією проблемою стикаються люди, у яких спочатку є схильність до висипань, власники жирної, чутливої, з порушеним водно-ліквідним бар'єром шкіри. В першу чергу спеціалісти порадили регулярно міняти маски, навіть багаторазові, і щодня їх прати. "Ідеальний варіант – це зміна маски кожні дві години, за можливості добре вмиватися і обробляти обличчя як вранці, так і ввечері після того, як ви вже зняли маску", – сказали експерти.

Також краще вибирати бавовняні або шовкові маски, а не звичайні медичні. Лікарі підкреслили, що не варто чіпати обличчя немитими руками і зловживати косметикою.

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