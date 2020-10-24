Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Коронавірус Вибори

Косметолог розповіла, як уникнути висипань при носінні маски

  • 16
Маска - фото 1
Маска / gettyimages

Лікар-косметолог детально описала, як треба носити захисну маску, щоб уникнути проблем зі шкірою на обличчі.

"Безумовно, ми за останні місяці дуже часто стикаємося з тим, що до нас приходять все більше пацієнтів з висипаннями, пов'язаними з тривалим носінням масок. З'явився навіть спеціальний жартівливий термін для цих висипань:"маскні", зазначають фахівці.

І ще: Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 24 жовтня

За їх словами, частіше за інших з цією проблемою стикаються люди, у яких спочатку є схильність до висипань, власники жирної, чутливої, з порушеним водно-ліквідним бар'єром шкіри. В першу чергу спеціалісти порадили регулярно міняти маски, навіть багаторазові, і щодня їх прати. "Ідеальний варіант – це зміна маски кожні дві години, за можливості добре вмиватися і обробляти обличчя як вранці, так і ввечері після того, як ви вже зняли маску", – сказали експерти.

Також краще вибирати бавовняні або шовкові маски, а не звичайні медичні. Лікарі підкреслили, що не варто чіпати обличчя немитими руками і зловживати косметикою.

Косметолог розповіла, як уникнути висипань при носінні маски - фото 431755

Це цікаво: Новий поділ на карантинні зони в Україні з 26 жовтня 2020: список областей

до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Коли переводять годинник на зимовий час 2020 в Україні: дата переходу
  • 14:35
  • 453
Дівчина тижня: гнучка британська модель Ліссі Ізабелла, яка заводить своїми позами (18+)
  • 11 жовтня, 19:47
  • 3938
Чому iPhone 12 mini – найкращий смартфон 2020 року
  • 17 жовтня, 19:14
  • 3152
Загрузка...
Новини