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Майже ідеальне літо: яку погоду очікувати 8 червня в Україні

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Прогноз погоди на 8 червня 2022 в Україні - фото 1
Прогноз погоди на 8 червня 2022 в Україні / Vstretimsya Na Rassvete on Unsplash

8 червня в Україні переважатиме суха та сонячна погода, але у деяких областях пройдуть локальні дощі. Детальний прогноз по містах читайте далі.

8 червня, у середу, в Україні очікується доволі комфортна літня погода з середньою температурою в +24+29 градусів. Про це розповіла синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці у фейсбуці. За її словами, опади у вигляді короткочасних дощів можливі у західних областях, окрім Хмельниччини та Тернопільщини.

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У Києві 8-го червня погода – суха, тепла. Температура повітря впродовж дня становитиме +25+28 градусів. Надалі денні градуси десь вискакуватимуть і до +30-ти, проте ще свіжі ночі та ранки захищатимуть нас від справжньої літньої спеки, – додала вона.

Прогноз погоди на 8 червня у містах України:

Майже ідеальне літо: яку погоду очікувати 8 червня в Україні - фото 507020
  • Ужгород +28+30
  • Львів +26+28
  • Чернівці +26+28
  • Івано-Франківськ +26+28
  • Тернопіль +26+28
  • Рівне +26+28
  • Луцьк +26+28
  • Вінниця +26+28
  • Хмельницький +26+28
  • Житомир +26+28
  • Чернігів +24+26
  • Черкаси +25+27
  • Кропивницький +25+27
  • Миколаїв +27+29
  • Одеса +26+28
  • Херсон +27+29
  • Сімферополь +24+26
  • Полтава +26+28
  • Суми +24+26
  • Харків +26+28
  • Дніпро +26+28
  • Запоріжжя +27+29
  • Донецьк +25+27
  • Луганськ +25+27

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