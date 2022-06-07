Майже ідеальне літо: яку погоду очікувати 8 червня в Україні

8 червня в Україні переважатиме суха та сонячна погода, але у деяких областях пройдуть локальні дощі. Детальний прогноз по містах читайте далі.

8 червня, у середу, в Україні очікується доволі комфортна літня погода з середньою температурою в +24+29 градусів. Про це розповіла синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці у фейсбуці. За її словами, опади у вигляді короткочасних дощів можливі у західних областях, окрім Хмельниччини та Тернопільщини.

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У Києві 8-го червня погода – суха, тепла. Температура повітря впродовж дня становитиме +25+28 градусів. Надалі денні градуси десь вискакуватимуть і до +30-ти, проте ще свіжі ночі та ранки захищатимуть нас від справжньої літньої спеки, – додала вона.

Прогноз погоди на 8 червня у містах України:

Ужгород +28+30

Львів +26+28

Чернівці +26+28

Івано-Франківськ +26+28

Тернопіль +26+28

Рівне +26+28

Луцьк +26+28

Вінниця +26+28

Хмельницький +26+28

Житомир +26+28

Чернігів +24+26

Черкаси +25+27

Кропивницький +25+27

Миколаїв +27+29

Одеса +26+28

Херсон +27+29

Сімферополь +24+26

Полтава +26+28

Суми +24+26

Харків +26+28

Дніпро +26+28

Запоріжжя +27+29

Донецьк +25+27

Луганськ +25+27

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