Майже без пробігу: 29-річний Ford Bronco в ідеальному стані виставили на продаж

На онлайн-аукціоні Bring a Trailer з'явилося оголошення про продаж Ford Bronco XLT 1991 модельного року. Позашляховик з незрозумілих причин усі ці роки простояв на складі у штаті Вісконсін, а тому продається як "капсула часу" з майженульовим пробігом.

З опису на сайті Bring a Trailer можна зрозуміти, що навесні 2020 року цей Ford Bronco XLT викупив дилер з Мічигану, а двома роками раніше він перейшов у власність господарю складу, адже колишній власник від машини відмовився.

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За майже 30 років позашляховик проїхав усього 47 кілометрів – і тому зберігся у первозданному вигляді. Невеликі відколи на кузові, помутніла від часу хромована обробка і замінена кватирка з боку водія – не беруться до уваги.

Кузов "Бронко" пофарбований у білий колір Colonial White, салон оброблений червоною тканиною. З заводського оснащення присутні підсилювач керма і гальм, ручне блокування передніх маточин, диференціал підвищеного тертя і кілька опціональних пакетів: Preferred Equipment 684 (кондиціонер, електросклопідйомники, радіо і обігрів заднього скла) і Heavy Duty Service (посилені пружини й амортизатори, а також задній стабілізатор).

Під капотом Ford Bronco XLT встановлена ​​рядна "шістка" об'ємом 4,9 літра і потужністю 147 кінських сил (360 Нм). Мотор поєднується з п'ятиступінчастою "механікою" і роздавальною коробкою з двома передачами. За паспортом "Бронко" з таким двигуном розганявся до 60 миль на годину (97 кілометрів на годину) за 13 секунд, а його максимальна швидкість складала 148 кілометрів на годину.

Аукціон триватиме ще шість днів. Остання ставка за позашляховик – 31 250 доларів. Новий Bronco шостого покоління тим часом можна купити за 28 500 доларів.

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