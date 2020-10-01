Легендарний Buick Electra відродився у формфакторі кросовера з "крилами-метеликами"

Компанія Buick показала новий концепт Electra. У 1959-1990-х роках це ім'я використовувалося для шести поколінь представницьких автомобілів з різними типами кузова, але відродили його для принципово іншої моделі. І вона виглядає надзвичайно футуристично.

Нова "Електра" – така собі суміш позашляховика і гран-туризмо, натхненна "Шатлами" часів великої космічної гонки. Хоча відсилання до минулого тут існує лише на рівні ідеології: за фактом шоу-кар присвячений майбутньому, конкретніше – тому, як виглядатимуть електричні Buick.

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Концепт отримав "аеродинамічні" 23-дюймові диски, короткі звіси, довгий "капот", під яким немає ДВЗ, похиле лобове скло і дах, а також ефектні двері типу "крила метелика".

У просторому чотиримісному салоні немає традиційної передньої панелі. Перед водієм розташовані кермо і великий вигнутий дисплей. Цікаво, що руль складається при активації безпілотного режиму. Передбачені інтелектуальний голосовий помічник, технології взаємодії автомобіля з навколишнім інфраструктурою і бездротове оновлення ПЗ.

Двомоторний силова установка розвиває на піку 435 кіловатів (592 к.с.). За розрахунками розробників, цього достатньо, щоб розігнати повнопривідний кросовер до 100 км/год за 4,3 секунди. Як і всі нові електромобілі General Motors, включаючи Cadillac Lyriq і GMC Hummer EV, Buick Electra їздитиме на оригінальних батареях Ultium. Повного заряду повинно вистачити на 600 з лишком кілометрів шляху.

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