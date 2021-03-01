Boundary: дивіться свіжий трейлер шутера у невагомості

Видавництво Skystone Games і китайська студія Surgical Scalpels в рамках IGN Fan Fest 2021 випустили новий офіційний трейлер свого космічного шутера Boundary.

Boundary виглядає ідейним спадкоємцем науково-фантастичного шутера Shattered Horizon – найбільш амбітного ігрового проєкту компанії Futuremark, відомої своїми тестовими пакетами 3DMark і PCMark. Нова гра запропонує гравцям відчути себе в ролі космонавтів, які беруть участь в запеклих перестрілках в умовах невагомості.

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У Boundary будуть представлені нові види спорядження, зброї і боєприпасів. Крім того, у гравців буде 6 класів космонавтів на вибір і кілька ігрових режимів на кшталт сутички, командної сутички і захоплення точок. На старті шутер запропонує 4 режими.

Запуск Boundary (в минулому Project Boundary) вже не раз переносили. Спочатку гра була заявлена ​​на 2019 рік, потім на 2020 й, а тепер дійшла черга до 2021. Завдяки допомозі з боку видавництва Skystone Games проєкт надійде в продаж влітку цього року для ПК (в Steam) і PlayStation 4.

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