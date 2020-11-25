Майже 10 тисяч Model X та Model Y відкликають: у чому проблема

Американська компанія Tesla відправить у ремонт 9537 електрокарів моделей Model X і Model Y 2016 і 2020 модельного року відповідно. Вимогу про відкликання висунуло Національне управління безпеки руху на трасах США (NHTSA) після виявлення заводських дефектів даху і підвіски.

Експерти відомства постановили, що на 9136 примірниках Model X 2016 модельного року є проблеми з обшивкою даху. У повідомленні відомства зазначається, що косметичну обшивку могли приклеїти без попередньої ґрунтовки. Через це один або обидва елементи обробки можуть відвалитися під час руху.

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У Tesla заявили, що дізналися про проблему ще у вересні й ініціювали власне розслідування, щоб зрозуміти, наскільки небезпечним може бути дефект. Тоді компанії почали надходити масові скарги від власників електрокросовера. Вони повідомляли не тільки про обшивку, а й про цілий шматок даху, який може раптово відлетіти прямо на ходу і зачепити автомобілі, що їдуть позаду.

Другий, скромніший відгук, стосується 401 автомобіля Model Y 2020 року з дефектною підвіскою. Йдеться про болти, що з'єднують передній верхній важіль підвіски та поворотний кулак – є ймовірність, що вони не були затягнуті належним чином. Через це верхній важіль може повністю від'єднатися від поворотного кулака.



Під відкликання підпадають також новенькі Tesla Model Y

Представники Tesla підтвердили, що вже отримали три запити на ремонт підвіски від власників Model Y, які зіткнулися з такою проблемою. Користувачі електрокарів почали скаржитися на стукіт і скрип у передній підвісці, а пізніше виявляли відсутність гайки кріплення кульової опори важеля.

У кінці жовтня через проблеми з підвіскою Tesla довелося відкликати майже 50 000 автомобілів у Китаї. Тоді причиною відкликання стало не слабке кріплення, а руйнування важелів – причому як передньої, так і задньої підвіски. Однак Tesla не визнала провину, заявивши, що дефект виникає з вини необережних водіїв.

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