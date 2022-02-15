Майстри з Brabus показали перший тюнінгований мотоцикл в історії ательє

Німецькі автомайстри вирішили розширити своє продуктове портфоліо та відкрили новий напрямок у своїй діяльності. Так, тюнінгове ательє Brabus вперше у своїй історії представила "заряджений" мотоцикл. Проєкт створено за участю компанії KTM.

Як йдеться на сайті ательє, флагманська модель KTM стала першим дітищем німецьких майстрів тюнінгу Боттропа. Майже кожну зовнішню деталь на Super Duke R Evo на 1300 R було змінено або замінено на нову. Зокрема, 1300 R отримав круглу світлодіодну фару, перероблений бічний обтічник з вуглецевого волокна, коротше і низьке кермо. Ковані колеса Monoblock Z із дев'ятьма спицями надають образу завершальний штрих.

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Вся інформація для водія виводиться на 5-дюймовий екран TFT. Він також дозволяє вносити корективи до напівактивної системи підвіски, яка пропонує шість різних режимів демпфування. Мотоцикл розроблений для цілорічної експлуатації. Для цього він оснащений підігрівом рукояток та сидіння.

Оснащений мотоцикл 1,3-літровим V2 потужністю 180 к.с. та крутним моментом 140 Нм. У парі з ним працює 6-ступінчаста коробка. Він здатний розганятись від 0 до 100 км/год за 3,2 секунди, а максимальна швидкість досягає 270 км/год.

Усього компанія планує виготовити 154 екземпляри Brabus 1300 R – 77 у червоному кольорі Magma Red та 77 – у чорному кольорі Signature Black.

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