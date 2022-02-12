Mercedes-Benz показав тизер нового електричного Sprinter

Підрозділ Mercedes-Benz Vans, який відповідає за комерційні моделі німецького автовиробника, офіційно анонсував випуск нового покоління електричного фургона Mercedes-Benz eSprinter. Чим буде особлива новинка.

Прем'єра автомобіля відбудеться протягом 2022 року, а поки що марка представила кілька тизерів новинки з випробувань передсерійного прототипу електромобіля в умовах низьких температур. А також вона оприлюднила низку цікавих фактів про майбутню електропрем'єру.

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Традиційно тести нових автомобілів в екстремальних кліматичних умовах, на засніжених і заледенілих дорогах при різкому вітрі та температурах до мінус 30 градусів, проводяться у Швеції на полігоні в Ар'єплузі – там же перевіряють і новий eSprinter. Як заявили в Mercedes-Benz, новинка успішно пройшла випробування морозами – силова установка, клімат-контроль та елементи зарядної системи показали свою надійність та ефективність за мінусових температур. Заявлено, що новий Mercedes-Benz eSprinter отримає вдвічі більший запас ходу без заряджання, на ринок вийде з трьома варіантами акумуляторів і різними типами кузовів.

Крім того, новинка з'явиться у продажу у США та Канаді, де раніше представлена ​​не була. Випуск нового eSprinter розпочнеться у другій половині 2023 року на заводі в Чарльстоні, а слідом за США складання електромобіля налагодять на підприємствах у німецьких Дюссельдорфі та Людвігсфельді. Адаптація заводів під нову модель потребувала вкладень у розмірі близько 50 мільйонів євро, а загальний обсяг інвестицій в електромобіль становить приблизно 350 мільйонів євро.

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