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Майнкрафт VS Бравел Старс: у Львові буде прем'єра інтерактивного шоу-спектаклю для дітей

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Майнкрафт VS Бравел Старс: у Львові буде прем'єра інтерактивного шоу-спектаклю для дітей - фото 1

11 вересня у Львові відбудеться прем'єра інтерактивного шоу-спектаклю для дітей "Майнкрафт проти Бравел Старс". Читайте далі та дізнайтеся подробиці!

11 вересня у Центрі Довженка відбудеться спектакль для дітей від Одеського театру "Майнкрафт проти Бравел Старс". Початок о 17:00, повідомили оранізатори.

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Зустрічайте у Львові прем'єру інтерактивного шоу-спектаклю для дітей за мотивами двох найпопулярніших ігор! Незабутні враження для ваших діток: Майнкрафт проти Бравел Старс від Одеського театру", – запрошують організатори.

Зауважте, що під час спектаклю буде використовуватися фонограма.

Майнкрафт VS Бравел Старс: у Львові буде прем'єра інтерактивного шоу-спектаклю для дітей - фото 512717

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